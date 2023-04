"Gudmundsson non stava bene"

Con una nota in risposta al nostro articolo di ieri ("Il mistero glorioso di Gudmundsson") la Vuelle afferma che il giocatore Jon Axel Gudmundsson non era disponibile per la partita contro Trento in quanto – in seguito al trauma contusivo alla spalla destra subito nel match contro Brescia – gli era stato prescritto dallo staff medico e dal consulente ortopedico un periodo di due settimane di lavoro differenziato e terapie. L’indisponibilità del giocatore era stata ribadita sia dal ds sulla stampa il giorno precedente alla gara che dal capo allenatore nell’intervista prematch a Eleven Sports".