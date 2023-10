Gueye trascina il Basket Giovane. Primo ko per la Bartoli Mechanics

Continua a sorprendere il Basket Giovane in questo campionato di serie C unica, ingranando la terza vittoria in cinque gare, la seconda consecutiva, e rimanendo così agganciata al gruppone di squadre al terzo posto con sei punti all’attivo. La vittoria di questa quinta giornata arriva in casa contro Falconara, con una sola vittoria e quattro sconfitte all’attivo, al termine di una partita fatta di parziali da una parte dall’altra: nel primo tempo il Basket Giovane, privo di Giovanni Sablich per infortunio, prova a scappare più volte. La fuga inizia nel primo quarto, andando subito avanti 19-6 e nel secondo parziale riprovandoci e toccando il +14 sul 28-14. Falconara resiste ad ogni spallata e nel secondo tempo ribalta l’offensiva, provando ad avvicinarsi ma senza mai ottenere risultato: gli ultimi tre quarti terminano tutti e tre in assoluta parità, con la partita che termina con il +7 accumulato già nel primo quarto, 67-60. Prova offensiva completa per la squadra di Donati, Gueye è l’mvp (15 punti conditi da 14 rimbalzi), ma dietro di lui Ricci, Santinelli e Lorenzi vanno tutti e tre in doppia cifra.

Cade per la prima volta in stagione la Bartoli Mechanics, sconfitta nell’ostica trasferta di San Marino, prossimo match per il Basket Giovane: la squadra di coach Paolini perde l’imbattibilità dopo una partita in cui ha dimostrato ancora una volta di potersela giocare ai massimi livelli del campionato. Il primo tempo è infatti un dominio biancoverde, addirittura 0-15 dopo pochi minuti, prima che i Titans si sblocchino e chiudano 13-20 il primo quarto; alla sirena di metà tempo il tabellone segna +9 per gli ospiti, ma al rientro in campo nel terzo periodo matura tutta la sconfitta finale, con San Marino che ribalta il punteggio infliggendo un parziale di 28-9 che spezza le gambe ai ragazzi di Paolini. L’ultimo periodo dice 12-12, con i forsempronesi incapaci di riavvicinarsi oltre i sei punti di svantaggio. Finisce 68-58. Super prova che non basta per la coppia Santi-Pagliaro, entrambi autori di 19 punti, perché per San Marino Gamberini fa la voce grossa con 18 punti e 12 rimbalzi.

Continua infine il periodo negativo per la Pallacanestro Urbania, che incassa la quinta sconfitta su cinque e rimane ultima in fondo alla classifica; non basta il campo di casa nè un primo quarto chiuso avanti 24-17 alla squadra di coach D’Amato per sbloccarsi. Urbania si fa subito riprendere prima dell’intervallo, e poi, arrivata a dieci minuti dalla sirena finale sul -1, si scioglie nell’ultimo quarto incassando 21 punti a fronte di soli 11 segnati, perdendo così 56-67. Non bastano i soliti Dominguez e Di Coste, rispettivamente 17 e 13 punti, ai quali si aggiunge anche Matteucci con 11; Pennicchi con 21 condanna i biancorossi all’ultimo posto.

Leonardo Selvatici