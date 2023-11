Guiducci bronzo a Copertino

La squadra pugilistica marchigiana torna dai campionati italiani maschili Youth disputati a Copertino, in provincia di Lecce con due medaglie di bronzo. A salire sul podio sono stati i due promettenti under 18: Anacleto Gabbanelli 17 anni, categoria 80 kg. della Boxing Club Castelfidardo e Christian Guiducci 17 anni, categoria 51 kg. della Società Montecchio Sport. Christian Guiducci assistito all’angolo dai suoi maestri Diego Vergoni e Niko Trifan, che con un solo anno di esperienza e solamente sette match all’attivo, è riuscito a battere il veneto Rodolfo Povolato in un incontro nettamente dominato dal montecchiese per poi cedere in finale al fortissimo sardo Matteo Lostia, poi vincitore assoluto della categoria.

l. d.