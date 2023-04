Guiducci: "Pergolese, percorso eccellente"

Sarà un finale ricco più che emozionante quello del girone A di Prima categoria. A quattro giornate dal termine tre squadre (Atletico Tavullia, Pergolese e Vismara) si dividono il primo posto, a meno 1 insegue la Falco Acqualagna e a meno 4 il Lunano. A meno 10 dalle copoliste ci sono la Nuova Real Metauro e quindi a giocarsi la vittoria finale e la miglior posizione nella griglia playoff saranno le prime cinque della classifica. Anche in basso c’è competizione, a parte il Tavernelle ultimo (ma non domo come si è visto nell’ultima giornata a Piobbico) invischiate nella zona playout 4 squadre: Mercatellese e Maior a quota 23 punti e Laurentina e Santa Veneranda a quota 24. Più sopra sta incominciando a toccare con mano la salvezza l’Audax Piobbico.

I numeri. La difesa che ha subito più gol (45) è quella della Laurentina, di contro la difesa meno perforata (17) è quella dell’Atletico Tavullia. A proposito del Tavullia di mister Carta è la squadra, assieme alla Pergolese di mister Guiducci quelle che più delle altre ha pareggiato (12). Il Lunano che ha raccolto nelle ultime 18 partite 37 i punti vanta il miglior attacco del girone (46).

Il commento sul campionato è dell’allenatore della Pergolese Massimiliano Guiducci: "E’ un campionato equilibrato, interessante e bello e ora arriva il momento clou. Riguardo noi abbiamo fatto una grande cosa, entusiasmante, ci si gioca ormai tutto ormai nelle ultime quattro gare, ora conteranno molto anche le squalifiche e la condizione fisica, ogni partita sarà una finale. Abbiamo due trasferte, domenica andiamo a Montecalvo, poi ad Acqualagna, successivamente il Real Metauro in casa e l’ultima in trasferta sul campo del Pesaro Calcio. La nostra età media è di 23 anni, giochiamo sempre con giovani classe 2001-2002 e 2003 come era nel nostro progetto, in linea con il progetto".

Classifica marcatori. 20 reti: Luca Montanari (Pergolese). 16 reti Nicola Mancini (Lunano), 15 reti: Alessio Brugnettini (Real Altofoglia); 11 reti: Umberto Cazzola (Falco Acqualagna); 10 reti: Gioele Ghetti (Laurentina) e Juan Emmanuel Crosetta (Atletico Tavullia); 9: Nicola Tanfani (Athletico Tavullia)e Giacomo Renzi (Vismara); 8: Ludovico Mainardi (Nuova Real Metauro), Alain Intili (Santa Veneranda), Michele Carbonari (Pergolese); 7i: Lorenzo Zazzeroni (Lunano), Diego Del Gallo (Mercatellese) e Luca Boiani (Nuova Real Metauro); 6: Nicola del Pivo (Athletico Tavullia, trasferitosi poi all’Atletico Gallo), Mattia Pagnini (Vismara), Loris Corsini (Real Altofoglia), Mattia Menconi (Maior), Andrea Procaccini (Pesaro calcio), Elia Giacomelli (Nuova Real Metauro) e Luca Gianotti (Lunano). Seguono 9 calciatori con 5 reti a testa.

Amedeo Pisciolini