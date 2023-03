HappyCasa, parte in quintetto l’ex Doron Lamb

Dopo l’avventura torinese delle Final Eight di Coppa Italia e una settimana di stop per le finestre di qualificazione ai mondiali del prossimo settembre, torna il campionato e torna la Carpegna Prosciutto Pesaro davanti ai propri tifosi dopo un mese esatto dalla vittoria contro Reggio Emilia. L’avversaria della sfida in programma alle 17.30 alla VitriFrigo Arena è la lanciatissima HappyCasa Brindisi, la quale si presenta con una striscia aperta di quattro vittorie consecutive tra cui quella in casa sulla Virtus Bologna (con un ultimo quarto da 31-10) e l’exploit a Venezia, e arriva a Pesaro in ottava posizione ma con 20 punti, due in meno rispetto alla VL quarta. La formazione allenata da Francesco Vitucci all’andata non scese quasi mai in campo sovrastata da una Carpegna Prosciutto in una delle migliori versioni di Jasmin Repesa, sbancando il PalaPentassuglia per 74-102 con tutti i dieci scesi in campo andati a referto, ma questa sarà una partita totalmente differente, per mentalità con cui arrivano i pugliesi, e per le rotazioni sempre più corte della Vuelle. In cabina di regia dell’HappyCasa parte nel ruolo di playmaker Bruno Mascolo (8 punti di media e 3,3 assist) accompagnato da Marquise Reed, ottimo scorer da 15 punti a partita nonostante un non entusiasmante 29,1% da tre punti; la scelta di Mascolo nello starting five permette al coach brindisino di avere dalla panchina Ky Bowman e D’Angelo Harrison, due grandi attaccanti capaci di offrire tanto alla causa senza essere usati tutti e quaranta minuti.

Nel ruolo di ala piccola parte in quintetto l’ex Doron Lamb, giustiziere l’anno scorso in Puglia con 20 punti in 23 minuti, che arrivato il 18 gennaio dopo l’addio da Scafati, ha subito scalato le gerarchie per imporsi come titolare. Accanto a Lamb gioca nel ruolo di ala grande Jason Burnell, non più dominante come durante l’esperienza a Sassari, ma ugualmente un giocatore molto solido da 10.7 punti e 5.5 rimbalzi di media con buone percentuali; dietro di lui, si alza dalla panchina Andrea Mezzanotte, un giocatore di 207 centimetri che quando vede la VitriFrigo Arena tende a fare canestro (26 punti nei 33 minuti giocati a Pesaro in serie A). I maggiori problemi per le difese avversarie provengono però dalla presenza di Nick Perkins, l’anno scorso contro la VL autore di 24 e 27 punti, ma all’andata cancellato dalla coppia Kravic-Totè (27 al tiro e 16 ai liberi).