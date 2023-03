"Ho costruito un gruppo, il Fano ora vale"

Il presidente del Fano Mario Russo, assente nelle due vittorie casalinghe, ha visto dal vivo il terzo successo dei granata a Vastogirardi. "Sicuramente – dice – ci siamo scrollati di dosso, spero definitivamente, qualche timore che ci ha condizionato nel momento centrale del campionato. Sono sicuro che questo gruppo saprà farsi trovare pronto alla ripresa del torneo perché sono professionisti e ragazzi eccezionali che ci tengono molto a fare bene. Spero e credo che non ci saranno distrazioni, anzi la pausa magari servirà per far rifiatare qualcuno e recuperare qualche acciaccato". Fano ai primi posti nonostante sia stato privato durante la stagione di pezzi importanti: Padovani, Capezzani: "In realtà questa rosa – spiega Russo – era partita molto bene, poi gli infortuni, ma anche qualche episodio o svista arbitrale nonché la vicenda di Mancini hanno tolto qualche certezza, ma penso che sia sotto gli occhi di tutti che è un gruppo importante per la categoria, anche numericamente. Infatti, nonostante infortuni e squalificati possiamo tranquillamente dire che chi gioca o chi subentra ogni domenica merita di essere titolare al pari di chi magari rimane fuori. Grazie al lavoro del mister e dello staff i ragazzi sanno che sono tutti importanti e avranno tutti la loro occasione. Di questa filosofia l’emblema è Tomassini, un ragazzo splendido che, come tutti i compagni di squadra, senza nessuna polemica è stato in tribuna o in panchina, salvo farsi trovare pronto quando chiamato in causa. E così anche tutti gli altri; sono convinto che hanno in tanti ancora ampi margini di miglioramento e ce lo dimostreranno. Proprio perché seppur valido il gruppo è giovane: con il mister dall’inizio abbiamo deciso di non caricarlo di eccessive pressioni, ma sappiamo perfettamente quanto valgono e cosa possono dare".

Quanto al futuro, "l’idea di fondo è di preservare questo gruppo e l’armonia che si è creata. In questo momento sinceramente sarebbe anche difficile ipotizzare come migliorarlo, considerando che Padovani e Capezzani si potrebbero considerare a tutti gli effetti come due nuovi acquisti. Ovviamente dovremo capire come far quadrare le legittime aspirazioni di tutti e le motivazioni dei singoli per rimanere. Ma mi ripeto, questo gruppo è composto da ragazzi eccezionali che stanno bene insieme dentro e fuori dal campo, quindi mi farebbe davvero piacere ripartire con loro".

Silvano Clappis