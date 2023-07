Hockey, Pesaro quarta al memorial "Perry" La voce di Tomassini "risuona" ancora

Si è concluso il torneo amichevole di hockey su pista Memorial Perry che si è tenuto alla pista all’aperto in viale Trieste a Pesaro. Manifestazione organizzata dalla società dell’ Amatori Hockey Pesaro, in accordo con Giovanna Zordan, sorella dello storico custode Perry. Sei le squadre partecipanti, con giocatori provenienti da varie regioni, con presenza anche di 3 giocatori argentini. Il primo posto è di Modena che batte 4-1 i grossetani dell’ hc Tirli provenienti da Castiglione della Pescaia. Il terzo posto va agli emiliani del Mirandola che si impongono su Pesaro. Quinto posto appannaggio dei vicentini dello Gnoranteam Breganze che superano di misura i giovani mantovani di Suzzara. C’è stato spazio anche per un piccolo omaggio floreale alla signora Gigliola, moglie del compianto Umberto Tomassini, voce nota e speaker della Vis Pesaro per ben 50 anni. "Un ringraziamento a tutti gli atleti partecipanti al trofeo – dice l’organizzatore Attilio Benoffi – e in particolare a Jenni Ginepro, voce e speaker ad allietare e raccontare le partite del torneo durante tutta la manifestazione".

b.t.