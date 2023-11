"I 125 anni della Vis festa della città". Vecchie glorie, filmati ed emozioni

"Tutto lo sport pesarese è sorto con la Vis e tutte le attività, i successi, le affermazioni si richiamano a questa società, divenuta gloria e tradizione della città". Così il Consiglio direttivo della Vis scriveva nel lontano 1947, nell’imminenza dei festeggiamenti per il 50° anniversario. Settantacinque anni e mille tappe dopo, eccoci a preparare altri festeggiamenti, quelli per il 125°. Appuntamento mercoledì 6 dicembre all’Hotel Baia Flaminia.

"Un’iniziativa nata dalla spinta e dall’incoraggiamento dei tifosi – ha spiegato Guerrino Amadori in sede di presentazione dell’evento, affiancato da Stefano Falghera e Christian Romagnoli nella sala del consiglio comunale –. Sarà la festa della società e della città, non del campionato". Festa a invito, principalmente (600 posti in totale), ma con una quota destinata anche alle prenotazioni (al Bar Zongo). Invitate tutte le società sportive di Pesaro, dalla Vuelle in giù, di tutti gli sport, così come tutti i politici eletti nella Circoscrizione di Pesaro. Uno sforzo notevole, per il quale ‘è doveroso ringraziare i presidenti Bosco e Ferri, i tifosi, i nostri sponsor, le società calcistiche". Non ci sarà il sindaco Ricci, ma solo perché impegnato a Roma per Pesaro capitale della cultura 2024. Non mancheranno le sorprese. Ci saranno le vecchie glorie, almeno 60 fra giocatori, allenatori, dirigenti. Ci saranno le vecchie maglie, le coreografie dei tifosi. Ci sarà un’esposizione di cimeli originali, e un angolo dedicato al merchandising (già molto apprezzata la nuova maglia). Ci sarà ovviamente la prima squadra, che arriverà in pullman. Un filmato montato da Valerio Vergari ripercorrerà tutti i momenti belli, mentre Thomas Nobili ‘preso in prestito dalla Vuelle’ sarà il presentatore. Il mitico diesse Gianni Cioncolini ha assicurato la sua presenza, così come padre Stefano Albanesi, il calciatore che si è fatto frate. E poi Cantone e tanti altri. Non sarà l’unica iniziativa. Altri appuntamenti, fra mostre, incontri e dibattiti, sono previsti per la prossima estate. Un fervore che si accompagna a quello per l’ammodernamento del Benelli e alla "voglia di farsi conoscere anche fuori dal nostro territorio": ampliamento dell’area hospitality e abbattimento della recinzione della tribuna centrale le prossime tappe. Intanto incombe l’evento di domenica prossima: il derby al Benelli contro il Rimini (ore 20,45).

La squadra di Banchieri, reduce dalla vittoria di Lucca che ricaricato tutto l’ambiente, non avrà Mirko Valdifiori, espulso dalla panchina nel finale, in compenso il tecnico recupera Mattioli e Di Paola, che hanno scontato il turno di stop. Quest’ultimo sembra il candidato a rimpiazzare Valdifiori in regia. Mirco Ceccacci, uscito malconcio dalla gara del Porta Elisa (ferita alla testa) appare recuperabile. Designazioni. Vis-Rimini sarà arbitrata da Filippo Colaninno di Nola. Primo anno di C, un precedente con i pesaresi, nell’ottobre scorso: Recanatese-Vis 1-3 di Coppa Italia.