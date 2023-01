I baby del Fano in bilico per Trastevere

Quello di domani sarà il quarto confronto della storia dell’Alma contro il Trastevere Calcio in due anni. Gli amaranto romani sono al terzo posto in classifica con 35 punti mentre il Fano è settimo con 29 punti. Il Trastevere è in serie positiva da quattro giornate grazie a due vittorie e due pareggi, con la particolari che i pareggi sono stati ottenuti in casa e le vittorie in trasferta nel derby con il Roma City e a Termoli. In settimana è arrivato dal Cesena Primavera il giovane portiere romano Nicolò Liburdi, classe 2004, mentre sono stati trasferiti nel mercato di gennaio l’esterno difensivo classe 2004 Simone Cesari, 11 presenze, finito alla Lazio e l’attaccante sempre 2004 Giulio Scuderi ceduto alla Fiorentina. Per il resto la formazione allenata da Franco Cioci dovrebbe recuperare contro il Fano tutti i suoi effettivi, compresi quelli che domenica scorsa era assenti nella trasferta in Molise come i giovani Semprini, Papaj, De Costanzo e Briatico. Ma il nerbo della squadra, oltre ai ragazzi del vivaio è rappresentato dalla qualità degli over, tutta gente di grande esperienza come Lo Porto e Giordani, che costituiscono l’asse della difesa, il capitano Massimo e Crescenzo in mezzo al campo e soprattuoo Tortolano e Alonzi che formano una coppia d’attacco di grande prolificità. Tortolano, 32 anni, ala sinistra con tanta Serie C con Cosenza, Latina, Melfi, Catanzaro, ha segnato 5 reti in 18 partite, ma meglio di lui hanno fatto il centrocampista 29enne Crescenzo con 7 gol e il capocannoniere Alonzi con 8 reti in 20 gare. Uomini che hanno rimesso in moto un Trastevere dopo un mese di dicembre assolutamente da dimenticare quanto ai risultati.

I romani proprio prima della pausa natalizia hanno compromesso le loro ambizioni di vertice, lasciano in pratica via libera al Pineto che nello scontro diretto si è imposto nettamente per 3-1. Di fronte ci sarà un Fano deciso a proseguire nella mini serie positiva inaugurata con i successi su Tolentino e Pineto. La settimana è trascorsa tra innumerevoli difficoltà nel riuscire ad allenarsi a causa del maltempo e delle condizioni dei campi di gioco, con la squadra che è dovuto ricorrere al campo dei Militari per l’impraticabilità del "Mancini" e del campo della Trave. Una situazione questa piuttosto problematica che non depone a favore dell’Amministrazione comunale e della società alle prese con un’impiantistica sportiva che lascia molto a desiderare. Mister Mosconi ha dovuto prendere atto di diversi problemi muscolari che hanno interessato in settimana i giovani Brunetti, Zanni e Niang, provati dalle ultime fatiche e del recupero del difensore Mistura il quale dovrebbe aver smaltito un problema al piede. Questa mattina ultima rifinitura per decidere la lista dei convocati prima della partenza per Roma.

sil.cla.