I biancorossi dell’Under 15 battono Recanati Il quinto posto della Reggiana adesso è a tiro

Vince la Vis Pesaro under 15 al campo supplementare “Benelli” contro la Recanatese. La formazione allenata da mister Berardinelli si impone con il risultato di 1-0 sulla formazione ospite allenata da mister Baleani. Ai Biancorossi è bastato il gol di Coppola per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Il gol è nato su un giro palla locale con Santilli che riceve dal basso, punta verso il limite dell’area e attira a sé due difensori ospiti, scarica palla a Coppola che apre il piatto e infila nell’angolino alla destra del portiere ospite. Grazie a questa vittoria la compagine pesarese, al momento sesta in classifica sale a quota 23 punti a meno 1 dal quinto posto occupato in questo momento dalla Reggiana. Nella prossima giornata la Vis affronterà l’imolese.

Alessandro Moretti