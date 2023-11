I Cagnacci finiscono ko sul campo di Reggio Emilia

La Buldog, serie A di calcio a 5, esce sconfitta dal campo dell’Or Reggio Emilia, perdendo per 5-2. Una sconfitta arrivata dopo un match tirato e combattuto, contro una compagine quadrata e organizzata, in cui i "cagnacci" non hanno affatto demeritato ma hanno pagato a caro prezzo alcune disattenzioni. Infatti i gialloblu, sotto per 3-1 all’intervallo lungo, sono stati bravi nel riaprire il match sul 3-2 con il gol di Cirillo ad inizio ripresa ed a lasciare le cose in bilico ad un minuto dal termine. Però l’autorete di Sabatinelli, poi uscito per infortunio, e il gol di Edinho a porta vuota, visto il quinto di movimento hanno chiuso i giochi sul 5-2 per i locali. "I ragazzi hanno fatto una partita generosa e per larghi tratti ben giocata – afferma mister Elia Renzoni -. Ho visto per la prima volta quest’anno, lontano dalle mura di casa, una squadra capace di rimanere in partita fino ad 1 minuto dalla fine in cui è successo di tutto.

Ognuno di noi è consapevole che per arrivare a girare questa annata e trovare i punti che ci servono per risalire in classifica serve migliorare tanti dettagli che ci vedono regalare ai nostri avversari dei gol che poi paghiamo a fine gara".

Del resto la massima serie è insidiosa e Lucrezia se ne sta accorgendo sulla sua pelle: "Abbiamo visto che quando noi aggrediamo gli altri e difendiamo bene, anche squadre tecnicamente molto attrezzate non si prendono rischi inutili e quando comprendono che una palla non può esser giocata la buttano lunga senza prendersi rischi inutili.

Da questo dobbiamo crescere e imparare bene e in fretta perché noi ogni partita regaliamo letteralmente gol all’avversario con palla in nostro possesso come successo nel primo tempo contro Reggio Emilia". Ma nonostante lo stop la Buldog sta dando segnali positivi che fanno ben sperare per il futuro: "Le ultime due prestazioni ci dicono che stiamo crescendo – chiude Renzoni -, ma dobbiamo fare di più e tornare subito ai 3 punti sabato in casa".

b.t.