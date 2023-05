I canottieri pesaresi fanno incetta di medaglie al 1° Trofeo Filippi di Palermo

Sfidare il campione del mondo ma anche occupare la metà dei posti del podio: è ciò che è successo ai canottieri di casa nostra, durante la prima tappa del Trofeo Filippi di canottaggio Beach Sprint disputatasi a Palermo lo scorso week-end.

Un successo oltre le previsioni quello delle ragazze pesaresi Viola Patrignani (oggi Canottieri Elpis di Genova), Gloria Pierleoni (oggi Canottieri Ravenna) ed Elena Cospito (Canottieri Pesaro) che hanno vinto rispettivamente la medaglia d’oro la prima e d’argento le seconde. Non soddisfatte, Pierleoni e Patrignani hanno poi conquistato insieme la medaglia di bronzo nel 4 di coppia mix senior; medaglia d’argento per la Cospito nel 4 di coppia under 19 femminile. Vittoria anche per i sempreverdi master della Canottieri Montefeltro Amalia Rossi, Corrado Coacci e Fabrizio Fabbrini, seguito da un argento nel 4 di coppia con al timone Nicola Ferri. Ottima prestazione anche per Davide Treggiari, Canottieri Montefeltro, che è stato eliminato ai quarti di finale del singolo senior dal pluricampione del mondo, il siciliano Giovanni Ficarra.

I risultati ottenuti sono il frutto dell’esperienza degli allenatori dei due sodalizi, Canottieri Pesaro e Canottieri Montefeltro, che da anni investono in questa nuova disciplina del canottaggio che aspetta di diventare olimpica a Los Angeles 2028 e - perché no - pensare in grande coronando il sogno olimpico nel canottaggio per i canottieri di casa nostra.