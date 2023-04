I Gators di Mauro Procaccini: 10 anni passati a ’dare di morso’

I suoi ragazzi ’danno di morso’ da dieci anni come nella migliore tradizione pesarese in cui è cresciuto Mauro Procaccini, che ha fondato i "Proca Basket Gators" e festeggia questo bel traguardo con il primo prospetto passato dal suo vivaio a quello della Vuelle, Jacopo Manzaroli, classe 2009.

"Li ho chiamati Gators perché mi piaceva il simbolo dell’università della Florida con l’alligatore e visto che a noi a Pesaro piace dare di morso ho inserito il pallone da basket fra le fauci" racconta Procaccini, una bella carriera da giocatore nel ruolo di play, prolungamento del coach in campo per cui insegnare ai ragazzi è stato quasi naturale. Al suo fianco da poco c’è un altro grande interprete del ruolo sul parquet, Matteo Minelli: "E’ stato davvero un grande acquisto per la nostra società. Non ha ancora il patentino per sedere in panchina, ma in palestra ci dà già una bella mano e affianca Edoardo Marchi che si occupa del minibasket e anche dell’Under 13". Già, perché quello che Procaccini non si aspettava era di doversi allargare oltre il minibasket: "Ero partito coi bambini ma poi quando sono cresciuti non me la sono sentita di abbandonarli e adesso abbiamo Under 15 e Under 13 che partecipano al campionato regionale: i più piccoli si sono qualificati ai playoff dove ora affronteranno le squadre del campionato Elite, mentre i più grandi hanno già passato gli ottavi dei playoff e hanno perso sin qui una partita in tutto. Avevamo anche gli Under 17 ma li abbiamo prestati al Basket Giovane perché non riesco a star dietro a tutti".

I più piccoli si allenano nelle due palestre storiche del Carducci, i grandi allo Smash di via Toscana. Li ha tirati su da quando erano piccoli con la giusta mentalità: "Fino a 11-12 anni si devono divertire e questo accade se li fai appassionare, così quando inizia il percorso giovanile il passaggio è più semplice, saranno pronti al sacrificio perché sono innamorati del gioco e staranno volentieri in palestra a ripassare i fondamentali. Sono felice di vederli spesso nei campetti, significa che ho centrato l’obiettivo. Il mio sogno? Vedere un giorno un Gators con la maglia della Vuelle". Intanto continua ad aggiornarsi: "Sono appena tornato da Belgrado, ospite del Partizan dove ho visto come lavora Obradovic, il livello incredibile dei prospetti slavi, il seguito del pubblico: davvero uno spettacolo".

