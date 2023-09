I Granitici Portuali di Ancona tengono sotto il Vismara al Vismara Stadium

portuali

2

vismara

1

PORTUALI: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi (42’ st Giampaoletti), Savini, Severini, De Marco (28’ st Venanzi), Sassaroli, Gioacchini (28’ st Pascali), Mascambruni (25’ st Lazzarini), Marzioni (28’ st Piermattei). All Ceccarelli

VISMARA: Melchiorri, Paduano, Beninati, Harrach, Mar. Capomaggi, Liera, Pagnini (1’ st Paris), Letizi, Renzi, Rossi (28’ st Bucci), Ragni (1’ st Gaudenzi). All. Ferri

Arbitro: Uncini di Jesi

Reti: 6’ pt Marzioni, 16’ pt Rossi; 37’ st Sassaroli

Note: recuperi 3’+5’

Niente da fare per il Vismara nel capoluogo marchigiano da dove esce superata dai portuali. Subito in vantaggio i Portuali con Marzioni ben servito da Gioacchini che è lesto ad insaccare. Al 16’ gli ospiti vincono un rimpallo in area di rigore e Rossi davanti al portiere non sbaglia. Nella ripresa Portuali più propositivi, ma imbrigliati da un Vismara attento in fase difensiva. Gli anconetani sbloccano su palla inattiva (eurogol del rientrante Sassaroli, rispolverato da titolare dopo mesi di assenza, ma aveva già fatto alcuni spezzoni). Per i pesaresi un tiro alto sopra la traversa. Nel finale, al 41’ st, occasione per Venanzi che sfrutta l’indecisione tra difesa e portiere, Melchiorri smanaccia in qualche modo. Subito dopo gli avanti locali lavorano bene in orizzontale, fino al tiro di Piermattei, Melchiorri disinnesca con un top intervento.