"I nostri giocatori devono crederci e noi li trascineremo"

Domani la serie playoff con l’Armani Milano si trasferisce alla Vitrifrigo Arena. I pesaresi sono sotto 2-0, ma adesso tocca a loro giocare davanti al pubblico di casa, che sarà numeroso e pronto a tifare per sostenere i propri beniamini. Per la Vuelle, dopo i due pesanti ko patiti al Forum (-26 in gara1 e -29 in gara2), sarà una partita senza domani: in caso di una nuova sconfitta Pesaro dovrà dire addio ai playoff.

"Gara2 a mio parere è durata forse due minuti in più rispetto alla prima, confronto imbarazzante per chi avevamo di fronte - dice Mirko Scardacchi -. A mio parere il giocatore chiave che ci sta mancando è la nostra guardia Abdur-Rahkman, che sembra in vacanza ormai da mesi. Comunque sapevamo già che sarebbe stata una serie molto difficile e che le due partite al Forum erano già perse in partenza, ma ciò per cui siamo orgogliosi è il fatto di aver dominato con il tifo in casa loro, anche se lunedì eravamo pochissimi rispetto a sabato. Domani in gara3 noi tifosi proveremo a creare un ambiente favorevole per tentare di cambiare gli esiti di questa serie, ma la superiorità di Milano contro di noi finora è stata schiacciante. Tuttavia noi non molleremo mai, usando tutta la voce per i nostri giocatori; vorrei soltanto che ci credessero e dessero tutto in campo, come faremo noi sugli spalti".

Un’altra tifosa ci dice: "Lunedì abbiamo retto la partita per circa sette minuti, poi la supremazia di Milano ha deciso l’incontro. Noi siamo inferiori obiettivamente parlando - aggiunge Barbara Seta - rispetto alla loro fisicità e atletismo. Poi mettiamoci che sotto canestro sono mancati i rimbalzi, abbiamo perso più volte palla per varie imprecisioni o disattenzioni e parecchi tiri dei nostri giocatori erano molto forzati. Per riassumere, non siamo stati aggressivi e incisivi sin dal primo minuto di gioco, mentre l’Olimpia lo è stata. Penso che domani in gara3 al palas saremo numerosi e vogliosi di vincere contro i nostri rivali, non sarà una passeggiata ma crederci non costa nulla. Fino alla fine forza Vuelle".

Conclude Laura Ferri: "Domani a Pesaro ci sarà una bella atmosfera al palazzo, come c’è stata per tutta la stagione. Il mio sogno impossibile è quello di vincere, anche se loro sono più grossi e forti in ogni settore. Fin quando ci sarà un signore come Armani che investe soldi per una squadra di basket non ce n’è per nessuno. Noi il nostro scudetto l’abbiamo vinto contro Tortona"". Domani ci s’aspetta perciò un’atmosfera calda, con la curva che cercherà di trasmettere la sua energia anche al resto del pubblico.

Niccolò Paolini