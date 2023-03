I ragazzi di Sandreani cercano punti vitali

Tre giornate e la permanenza in Primavera 3 nel mirino. Sarà un sabato impegnativo per la Primavera 3 di Sandreani, impegnata a Piacenza in uno scontro sì complicato (i locali sono quarti in classifica), ma decisivo per il rush finale. E che potrebbe dare fiducia in vista del (quasi) spareggio salvezza contro l’Olbia. Under 17, Under 15 e Under 16 se la vedranno con l’Ancona in una tripla sfida dal sapore di derby, anche se i ragazzi di Ceccarani affronteranno i dorici tra le mura amiche. L’Under 14, infine, sarà ospite della Roma in quel di Trigoria: obiettivo provare a fare risultato e agganciare l’Ascoli al terzultimo posto.