I Ranocchi Angels verso Finali: sogno da Pesaro a Grosseto

Angels verso il big bowl di Grosseto che nel prossimo fine settimana assegnerà gli otto posti per la finale. Il concentramento di Pesaro è stato tutto in salita per la squadra pesarese che si è ritrovata senza alcuni titolari e ha fatto fatica, senza compromettere però la sua partecipazione alla prossima tappa, la penultima della stagione. "Una prova un po’ sottotono della nostra squadra – spiega coach Angeloni - giustificata dal fatto che accusavamo molte assenze soprattutto in difesa e alla fine si sono rivelate importanti visto che i sostituti erano tutti neofiti e hanno pagato l’inesperienza. Quando abbiamo visto che non avevamo molte possibilità di giocarcela abbiamo deciso ugualmente di lasciare in campo i ragazzi per fargli fare le ossa; anche perché se da una parte i risultati hanno influito sulla classifica del girone, niente è perduto in vista del big bowl di Grosseto. Ora abbiamo due settimane per prepararci, anche se purtroppo non riusciremo a recuperare molti degli assenti. Proveremo a qualificarci per la finale a otto, anche se non era nei nostri obiettivi iniziali". Soddisfatta la società pesarese, che ha organizzato il bowl pesarese al camposcuola di via Respighi riscuotendo unanimi consensi dalle formazioni ospiti in città: "Tutto è filato liscio, è stato un bel torneo, le squadre si sono divertite giocando con grande correttezza. Abbiamo infatti risolto al meglio l’assenza all’ultimo momento del direttore del torneo, autogestendo la parte tecnica e dell’arbitraggio con stima ed amicizia reciproca, nello spirito del gioco".

e.f.