I segreti per formare un team Maw va a lezione dalla Vuelle

Sempre più spesso le aziende prendono spunti dal mondo sportivo per imparare a compattare i propri gruppi di lavoro. La Vuelle metterà a disposizione le sue competenze di team coaching per rafforzare lo spirito di squadra della Maw, una delle aziende più fedeli al club, entrata nel Consorzio nel 2013.

Howay, il brand dedicato alla formazione, e Carpegna Prosciutto hanno presentato ieri mattina nella sede di via Gradara il progetto ’Team a canestro’. "Le sponsorizzazioni stanno cambiando e quest’iniziativa sarà unica nel suo genere" sottolinea Enrico Franci, responsabile marketing della Vuelle. Che ha lanciato l’assist al ds Cioppi. "Ogni volta che la nostra attività esce dal parquet sentiamo che può proporre qualcosa di più. Apriremo le porte del nostro spogliatoio per capire dove crescono i rapporti, dove si superano i momenti critici e si condividono le gioie e dove le varie leadership vanno messe in collaborazione. Sarà interessante". Nei vari incontri si parlerà di costruzione del gruppo, gestione dei ruoli e delle criticità, dei risultati e delle leadership reali, nascoste e indotte.

Tira le fila Barbara Di Pasqua, managing partner di Maw: "Il valore principale che vediamo riflesso nello sport è la grande capacità di fare squadra in poco tempo, che in un mercato che va così veloce diventa essenziale perché nelle aziende c’è sempre ricambio. Evitare l’approccio individualista, abbassare la competizione interna per fare un gioco di squadra efficace: dove si lavora contenti tutti sono soddisfatti". Testimonial di giornata Ricky Visconti, mentre per il Consorzio c’era Luciano Amadori, che era presidente quando Maw entrò nel sodalizio. "Sono un partner primario per noi, perciò quest’iniziativa va promossa e sostenuta".

