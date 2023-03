I tifosi sognano il colpo che manca da 15 anni

Il settore ospiti del palas bolognese, che contiene 331 posti, è stato polverizzato in soli quattro giorni. Ieri sera erano rimaste solo le briciole. Saranno più di 300, perciò, i tifosi pesaresi in trasferta a Bologna per sostenere la Vuelle nella sfida, sempre attesissima, contro la Virtus. Tre pullman pieni già da martedì (con partenza domenica alle 16 di fronte all’arena) e tantissime auto pronte ad imboccare l’A14 verso nord coltivando nel cuore la speranza in un colpaccio che non si verifica più da ben 15 anni. Era la stagione 20072008, con la Scavolini Spar che si riaffacciava alla serie A dopo due promozioni di fila. E dopo aver assaggiato l’inferno della B e il purgatorio dell’A2, quella Vuelle guidata da Pino Sacripanti seppe regalarsi questa gemma (72-81 il risultato finale). Era il 24 febbraio 2008 e Carlton Myers, nonostante i 37 anni, fu capace di essere il miglior realizzatore di quella serata (16 punti). Di tempo, però, ne è passato parecchio anche dall’ultima vittoria in generale ottenuta contro le V nere, che hanno una serie aperta di 11 successi consecutivi contro i biancorossi.

L’ultima vittoria targata Vuelle contro la Virtus risale al campionato 201819: all’andata i pesaresi, con Massimo Galli in panca, vinsero in casa per 89-86 con 24 punti di Erik McRee e 19 a testa di Mockevicius e Blackmon. Curiosità, in quella stagione Dejan Kravic era dall’altra parte della barricata e chiuse con una doppia doppia, 22 punti e 10 rimbalzi. L’unico superstite di quella Virtus è Alessandro Pajola, che al tempo era appena 19enne ma aveva già minutaggi importanti (giocò 18’). Oggi la Segafredo dispone di un roster molto più importante e completo rispetto ad allora, ma pure la Carpegna Prosciutto è certamente più attrezzata, anche se il gap economico da colmare resta sempre tanto e di conseguenza anche quello tecnico. Ma l’importante in queste serate è il cuore che ci si mette, l’orgoglio di provare a tener testa ai pù forti, il piacere di stare in partita ed essere almeno competitivi.

Il fascino di questa sfida rimane immutato nel tempo: i "pescatori" che salgono nella Dotta, fieri anche delle prese in giro relative a questo nomignolo, tanto da mettersi a mimare il gesto di remare, in anticipo prima di essere definiti tali. E’ importante anche spiegare queste cose agli stranieri che vestono per la prima volta la maglia biancorossa, ma crediamo che i 9.200 spettatori presenti alla Vitrifrigo Arena nella gara d’andata - persa ai supplementari - siano già una testimonianza di quanto conti per il popolo biancorosso questo match. Una serata sfortunata, quella del 26 dicembre scorso, perché la sconfitta venne resa ancora più amara dall’infortunio di Valerio Mazzola. Oggi Pesaro si presenta con un Austin Daye in più e potrebbe riuscire a schierare Charalampopoulos che l’altro ieri è apparso in recupero nello scrimmage di Rimini. Coach Repesa ha comunque ancora un paio di giorni per scegliere la formazione migliore da mandare in campo nel "derby".

Elisabetta Ferri