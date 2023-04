I tifosi sono già "salvi" Società e squadra no

Aria frizzante, auto in colonna al casello, duecentodieci tifosi per una mezza squadra che va a Cesena su un pullman dove, befffardamente, c’è la scritta "Rimini", come se il Milan scrivesse Inter sul proprio mezzo. Dettagli. Sperano tutti che dall’alto Daniele Mei possa dare una mano a colmare il vuoto. Squilla il telefono. E’ Giancarlo Fattori, supertifoso nato e cresciuto in via Simoncelli: "Daniele è stato un grande. Quando mia sorella è stata ricoverata in rianimazione le ha salvato la vita lui con una intuizione che non dico. Un grande come persona e come tifoso. E dai che vinciamo 0-1 con gol di Pucciarelli". Magari. Allo stadio la realtà è ben diversa. La marea bianconera canta come se davanti ci fosse la Juve, mica la Vis. Dall’altra parte schiumano rabbia i duecventodieci partiti con vessilli e striscioni dedicati a Daniele Mei, il super tifoso scomparso. Il Porto appende il suo: "Daniele ultras di altri tempi". Dal cuore della curva, all’ingresso delle squadre c’è un "Ciao Daniele, fino alla fine con il coltello fra i denti". Ma la squadra al contrario della sua gente i denti li sbatte. Non passa la metà campo, non attacca gli spazi, trema di fronte all’arma bianconera soffrendo di sudditanza psicologica e tecnica. Ma quelli degli spalti vanno avanti. Cori e incitamento: "Noi vogliamo gente che lotta". Dici niente. Gente che lotta è in tribuna. Stefano Tommassini a un certo punto ha le lacrime agli occhi: "Sono venuto per la Vis e per Daniele", dice il tifoso pesarese che aveva affiancato Mei nel primo gruppo dei Vis Boys: "Ricordateli questi nomi: Francesco Pietanza, Livio Campana, Franco Bruscia, Luciano e Daniele Mei, Gianluca Francolini, Roberto Bizzocchi, il gruppo era questo con Angelo Balduini. Ma Daniele era speciale". E spunta la lacrima: "Era infermiere all’ospedale, io ci ero finito in gravi condizioni, ci abbracciammo". Passione, sentimenti, umori. "La Vis siamo noi, noi e basta", dice Stefano. Scorrono i minuti. La squadra prova a fare densità dopo un primo tempo remissivo, la curva spinge, i biancorossi salgono, ma incassano il 2-0. I tifosi della Vis sono già "salvi" matematicamente. La società e la squadra vanno ai playout.

d.e.