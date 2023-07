I tricolori di Compak

Torna il grande tiro al piattello al Tav S. Martino di Rio Salso. E’ in programma il Campionato italiano di Compak. "Sono già più di trecento gli iscritti agli assoluti di Compak – dice il club manager Alberto Pacassoni –, ma non è escluso che non si possa far segnare l’ennesimo primato di partecipazione". La sfida a Rio Salso sarà serrata: innanzitutto perché tutte le categorie affronteranno cento piattelli al giorno tra oggi e domenica. Tra l’altro lo stesso Alberto Pacassoni ha annunciato di aver condotto un restyling della struttura per questo appuntamento che assegnerà gli scudetti: "Crediamo di aver reso ancor più avvincenti le parabole dell’impianto". Peraltro i tanti tiratori in lizza al Campionato italiano di Rio Salso sanno bene che in questa gara non è in palio soltanto il tricolore di ogni categoria e qualifica, ma, specialmente per i super-specialisti, si tratterà di un esame importante in vista del Mondiale di settembre

. Il coach Veniero Spada sulle pedane di Tavullia avrà sempre il suo taccuino a portata di mano per appunti determinanti per la formazione per l’appuntamento iridato in Grecia.