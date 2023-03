I volontari di Avsi al palasport Raccolta fondi per l’Ucraina

E’ la serata giusta per una raccolta fondi importante, visto l’afflusso annunciato sugli spalti. L’Avsi torna al palasport con i suoi 50 volontari dopo lo stop per la pandemia: raccoglierà offerte libere agli ingressi e durante l’intervallo a favore della popolazione ucraina martoriata dalla guerra e per i terremotati di Siria e Turchia: "La collaborazione con la Vuelle dura dal ’96 - ricorda Mirko Scatassa - e tutte le volte i tifosi sono stati generosi verso i nostri progetti. Il cuore dell’uomo è fatto per andare incontro all’altro".

La palla a due è fissata per le 20.30, due ore prima apriranno i botteghini della Vitrifrigo Arena. La gara, arbitrata da Sahin, Perciavalle e Di Francesco sarà trasmessa su Eleven Sports. Questa sarà la 40ª sfida tra le due società con i marchigiani avanti 21-18. Nelle 18 gare giocate a Pesaro, sono state 11 le vittorie della Vuelle contro le 7 di Brescia. All’andata Pesaro vinse a Brescia con un canestro di Cheatham sulla sirena; Carpegna Prosciutto e Germani si sono incrociate poi in semifinale alla Final Eight di Torino, vinta dai lombardi. I precedenti tra Jasmin Repesa e Alessandro Magro sono quindi 1-1.