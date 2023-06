Iacucci e Campanelli infallibili Alice Fraternale vince il titolo

Tradizionale appuntamento estivo all’aperto, sulle corsie di gioco delle Fontanelle di Fano, per il Trofeo "Le Fontanelle" organizzato dalla Bocciofila San Cristoforo di Paolo Marchionni: la gara per formazioni di coppia (foto le premiazioni) di tutte le categorie (direttore Giulio Zampetti), con 120 coppie, 20 delle quali di categoria A. Giovanni Iacucci e Riccardo Campanelli (San Cristoforo) in finale hanno battuto 12-1 Gastone Biagiotti-Vitaliano Saraga (Oikos Fossombrone), che in semifinale avevano sconfitto (12-4) la giovanissima coppia della San Cristoforo Benedetta Necchi-Riccardo Giacomoni. Terzi Paolo Bucchi-Learco Sparaventi (Oikos Fossombrone) che erano stati battuti con il punteggio di 12-7 in semifinale da Iacucci-Campanelli. Inoltre da ricordare ai Regionali di Marotta la bella impresa di Alice Fraternale (foto) che i finale dela categoria B ha battuto la giovane Francesca Cannella portando il titolo a Fermignano.

l.d.