Ieri Test Amichevole a San Lorenzo Dorsino: Oggi si Torna a Pesaro

Ieri è stato l’ultimo giorno di ritiro per la Vis a San Lorenzo Dorsino. E si è concluso con un’amichevole (anche se ora si chiamano allenamento congiunti) contro l’Alense, formazione locale che milita in Eccellenza. Un tes di tutt’altra portata rispetto a quello con il Monza, che ha consentito a Banchieri di mettere alla prova la squadra in un contesto completamente diverso.

La giornata di oggi sarà dedicata al lungo viaggio di ritorno a Pesaro,

mentre domani il gruppo avrà a disposizione un giorno di riposo. Si ricomincerà a lavorare lunedì, al Benelli, con la seconda parte della preparazione.