Il 2x2 maschile dispensa emozioni Bracci e Ciabotti sorprendono tutti

Il solito divertimento e il solito spettacolo, alla quale questa volta si è aggiunta anche la solidarietà. Ennesima giornata di sport alla Nuova Beachouse dove, il collaudato team composto dall’associazione ospitante, Sportland Beach Volley Addiction e Csi Fano del comitato provinciale ha organizzato un 2x2 maschile di beach volley, con parte del ricavato devoluto alla sezione fanese di Unitalsi che è è un’associazione cattolica dedicata al servizio degli ammalati ed al loro trasporto in pellegrinaggio presso santuari italiani ed internazionali.

Ad aggiudicarsi il torneo e a portarsi a casa i premi offerti da Drinky Cup, Birrificio del Catria, Ristorante Da Ugo e Pizzeria Gastronomia Da Papagon, sono stati Alberto Bracci e Matteo Ciabotti che, sovvertendo ogni pronostico, hanno superato in finale i favoriti Nicola Longhini e Stefano Spadoni. Bronzo per Matteo Porfiri e Alessandro Cecconi.

Nel torneo Silver, riservato alle coppie non qualificatesi per il tabellone principale, hanno primeggiato Mattia Carubbi e Alberto Cecchetelli su Filippo Benvenuti e Nicholas Ciuferri. Terzo posto per Alessandro Gregorini e Mattia Fratesi, che per una questione di differenza punti avevano visto sfumare la possibilità di giocarsi il torneo Gold.

Alla cerimonia di premiazione, anche un gruppo di volontari di Unitalsi che ha portato la propria testimonianza e informato sulle prossime iniziative.

Hanno contribuito alla manifestazione anche Bon Bon Art Cafè, Ristorante Da Ciarro, Ristorante La Coppa e BenesserEstetica.

b.t.