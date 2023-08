Il 9° ’San Bartolo Tuna Cup’ un’edizione da grandi numeri

Grande successo per la 9ª edizione del "San Bartolo Tuna Cup" organizzata dal Club Nautico di Pesaro sotto l’egida della federazione pesca sportiva. Ben 21 gli equipaggi partecipanti alla gara che si è svolta domenica scorsa, con due classifiche separate fra la gara nazionale e il campionato provinciale.

"Siamo davvero soddisfatti di come è andata la manifestazione che si è svolta in un’unica giornata, con tempo buono e tante allamate, così che gli equipaggi si sono divertiti molto - dice il presidente del Club Nautico pesarese, Francesco Galeppi -. Entrambe le gare, quella Open e quella provinciale, daranno accesso alla finale del prossimo anno quindi la partecipazione è stata interessante. C’erano equipaggi da Marotta, Senigallia, Ravenna e Porto Reno, oltre che da Pesaro e Fano naturalmente".

Sul gradino più alto del podio nella gara Open è salito l’equipaggio di Mr.Grey che difende i colori dello Ravenna Yacht Club, secondo posto per Ginger, imbarcazione del Club Nautico Pesaro, mentre al terzo si è piazzata Pecora Nera del Big Game Estensi. Mentre nella classifica provinciale il podio è tutto griffato Club Nautico Pesaro: il migliore è stato Ginger, che ha messo dietro SJ e Agopuntura.

"Ci sono state ben 79 allamate complessive fra tonni rossi e alletterati, che fanno parte sempre della famiglia dei tonni, ma sono più piccoli e si muovono in branco, a differenza del tonno rosso che è un solitario. Non ci speravamo perché la nostra è una zona altamente frequentata dai professionisti della pesca".

A divertirsi più di tutti è stato sicuramente l’equipaggio di Alessandro Agostini, Agopuntura, che ha messo a segno ben 9 allamate. Galeppi spiega come funzionano le regole: "Ormai da tempo la federazione ha messo l’obbligo del tag and release, quindi il tonno viene preso, filmato, misurato con una speciale asta quando arriva sotto la barca e quindi rilasciato di nuovo in mare. Nessun pesce risente di questa pratica perché i fili ormai sono molto leggeri, con rottura a 15 kg, quando spesso gli esemplari di tonno rosso pesano sui 40 kg. In più, se anche l’amo rimanesse in bocca, nel giro di 48 ore si deteriora senza fargli del male". In serata cena e premiazioni, alla presenza della Prefetta di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria, dell’assessore allo sport del Comune di Pesaro Mila Della Dora, dei consiglieri regionali Andrea Biancani e Nicola Baiocchi e di Franco Arceci e.f.