Il Basket Giovane ama il brivido. Blitz sul filo di lana a Montegranaro

Altro finale thriller per il Basket Giovane Pesaro nella 4ª giornata. Dopo aver vinto all’esordio sulla sirena e aver perso l’ultima gara dopo un supplementare, di soli due punti, sbanca la "Bombonera" di Montegranaro 76-77. Proprio come sta accadendo al Bramante in B Interregionale, anche al Basket Giovane annoiano le partite a senso unico e per la terza volta in quattro match porta la sfida all’ultimo secondo. La squadra di ... parte forte, ispirata da Pagnini che spara 5 triple nel primo tempo e dopo il +6 del primo quarto allunga all’intervallo 40-54. La reazione dei padroni di casa, però, arriva spinta del suo caloroso pubblico: con un contro-parziale di 17-7 si riportano a -4. Il finale è tutto da vivere, ancora una volta ci pensa capitan Santinelli con un paio di invenzioni a deciderla; i liberi sbagliati da Gueye concedono un ultimo tiro alla Sutor che però viene sbagliato. Grande prova dell’ex Vuelle Lorenzo Pagnini (19 punti) e di Santinelli (18).

Non conosce, per ora, la parola sconfitta la Bartoli Mechanics che vince, non senza difficoltà, anche questa quarta giornata contro Osimo e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno, con Recanati. Gli ospiti ci provano a impensierire la giovane ma spietata formazione di coach Ricky Paolini, che parte forte dando una prima spallata alla partita e punto dopo punto incrementa il vantaggio fino a raggiungere l’81-67 finale. Super prova di Pagliaro con 26 punti insieme ai 17 di Beligni e ai 16 di Santi.

Per una squadra in difficoltà con tre sconfitte ad aprire la stagione, andare in casa della favorita non è esattamente il massimo delle aspirazioni: è ciò che è accaduto all’Urbania, che ha disputato il quarto turno al PalaCingolani di Recanati rimediando una pesante sconfitta (93-58). A partire con parziale di 6-0 è in realtà la formazione di coach D’Amato, break che però non impaurisce la Svethia che ribalta tutto con un parziale prima di 20-6 per finire il primo quarto, e poi addirittura di 23-7 per andare avanti all’intervallo 43-19, con il canestro dalla propria linea del tiro libero, sulla sirena, del recanatese Pierini che sa già di colpo del ko. Il totem Di Coste, nonostante l’assenza del lungo Ndzie, non riesce a imporre il proprio fisico, anzi soffre il dinamismo dei lunghi gialloblu e il +33 a fine terzo quarto è il de profundis. Bene, ma sempre più solo sull’isola, l’argentino Dominguez, autore di 22 punti e unico in doppia cifra; Clementoni per Recanati replica i 22 punti con 6 triple a segno.

Leonardo Selvatici