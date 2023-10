Il Bramante allunga la striscia, Pisaurum corsaro, batosta Loreto

roseto

ROSETO: Scarpone, Jovanovic 10, Klacar 10, Paluzzi 4, Meschini ne, Maretto 18, Lestini 9, Laraia ne, Bastone 19, Fasciocco 3, Di Filippo ne, Cantarini 1. All. Francani.

ITALSERVICE : Rupil 6, Lovisotto 8, Cevolini ne, Battisti 9, Cipriani 3, Maruca 17, Obiekwe 8, Tombari ne, Tognacci 6, Foglietti D. 4, Broglia 2, Casoni 7. All. Foglietti S.

Parziali: 23-19, 44-37, 61-51, 74-70. Usciti per 5 falli: nessuno Tiri da 2 punti: Roseto 2032; Pesaro 1736 Tiri da 3 punti: Roseto 722; Pesaro 723 Tiri liberi: Roseto 1319; Pesaro 1517 Top Rimbalzi: Klacar e Fasciocco 5 (Roseto); Casoni 6 (Pesaro) Top Assist: Maretto e Jovanovic 3 (Roseto); Maruca, Obiekwe e Casoni 2 (Pesaro) Top Valutazione: Maretto 19 (Roseto); Maruca 24 (Pesaro)

Prima sconfitta stagionale per l’Italservice Loreto che cade in casa del Roseto. I locali sono stati sempre davanti. Pesaro ha cercato più di una volta di riacciuffarli, ma senza riuscirci. Una partita comunque in equilibrio, dove Roseto non si è mai imposta con autorevolezza. Ai pesaresi è mancato lo scatto finale per espugnare l’ostico campo abruzzese.

