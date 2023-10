Il Bramante aspetta Civitanova. Domani sera primo test casalingo

Nel week-end 2ª giornata del campionato di B Interregionale. Qui Bramante. La squadra di capitan Ferri (foto) affronta sabato alle 21 il primo impegno casalingo con la Virtus Civitanova. "Una squadra molto interessante perché ha mantenuto punti di riferimento importanti del gruppo che lo scorso anno ha vinto la C Gold – dice coach Nicolini -. Schiavi vanta giocatori importanti come Bazani, Vallasciani, Botteghi e Felicioni. Su questa base sono stati inseriti due giocatori affidabili come Cicconi Massi e Bini, insieme a ragazzi più giovani molto preparati e pronti per avere un ruolo importante". Poi parla della sua formazione: "Abbiamo archiviato subito la vittoria di Senigallia, perché siamo consapevoli che ogni settimana dobbiamo porre attenzione solo sull’avversario di turno. Lavoriamo sugli aspetti del gioco da migliorare per arrivare più pronti".

Qui Pisaurum. I verdearancio giocano domenica alle 18 a Teramo: "Avversaria temibile, ma tutte lo sono in questa girone considerato dagli esperti come il più difficile in Italia – avverte coach Surico -. Gatta, Di Paolo e Di Febo i tre esterni con diversi punti nelle mani. Poi l’ala Duranti un 2 metri dotato di grande atletismo con svariati anni in B1. Fa parte del roster il centro lituano Zalalis (2,05) assente nella gara d’esordio". Surico continua: "Noi contiamo in un parziale recupero di Benevelli, dopo che la settimana scorsa una brutta influenza lo aveva debilitato. Giocatore importante per noi. Fondamentale mantenere serenità, la strada per la salvezza è appena iniziata".

Qui Loreto. Il team di Foglietti è di scena domenica alle 18 a Pescara. "L’Amatori all’esordio ha vinto col Pisaurum – spiega il coach -, non sarà facile andare a giocare a casa loro, ha buoni giocatori, di esperienza. Andiamo là per cercare di imporre il nostro gioco: rispetto al match con Porto Recanati vinto dopo tre supplementari dobbiamo essere più compatti in difesa, altrimenti in trasferta si rischia".

Beatrice Terenzi