Il Bramante cede Pisaurum ko in casa

pisaurum

67

civitanova

89

PISAURUM : Bini 15, Bianchi 3, Gnaccarini 7, Del Prete ne, Clementi 12, Giunta 8, Vichi 8, Cardellini ne, Beligni 12, Cecchini 2, Komolov. All. Surico.

VIRTUS CIVITANOVA: Tyrtyshnik, Rosettani 16, Monacelli 14, Seri, Fermani 2, Ciarpella 16, Botteghi 6, Felicioni ne, Vallasciani 4, Abbate, Bazani 22, Landoni 9. All. Schiavi.

Parziali: 24-28, 37-47, 52-65, 67-89.

Il Pisaurum perde anche garatre e rimanda l’eventuale promozione nella seconda chance che si giocherà con un avversario che si delineerà dall’esito delle altre due finali. I verdearancio comunque in questa serie contro la regina della regular season hanno venduto cara la pelle. Ma la Virtus si è dimostrata in tutte le partite superiore e infatti meritatamente sale in serie B dopo aver realizzato contro i pesaresi un 3-0 inequivocabile. "Troppo forte Civitanova – questo il commento a caldo di coach Mauizio Surico (foto) -. La squadra ha fatto il possibile, ma Civitanova ha dimostrato ampiamente il perché’ del loro primo posto in campionato".