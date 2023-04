Il Bramante compie l’impresa e va agli spareggi per le finali

Con un girone di ritorno stratosferico da nove vittorie e due sole sconfitte, il Bramante compie un’impresa impensabile solo poco meno di due mesi fa, dopo la sconfitta tra le mura casalinghe contro Roseto, e con sei risultati utili consecutivi si prende la terza posizione valida per la qualificazione agli spareggi a quattro di Roma per accedere alle finali nazionali di categoria (ad Agropoli dal 8 al 14 maggio). Decisiva la vittoria di lunedì sera in casa della seconda in classifica Virtus Siena, già qualificata, per 60-83, che le permette di stare davanti a Forlì e Ancona in virtù del vantaggio ottenuto in entrambi gli scontri diretti. Conclude il suo campionato anche la capolista Carpegna Prosciutto Papalini, la quale rischia di perdere l’imbattibilità proprio nell’ultimo impegno contro Santarcangelo, ma se la cava vincendo 73-71 con l’errore sulla sirena per il pareggio romagnolo.

La Vuelle ha chiuso il campionato con 21 partite vinte su 21. Un record che è riuscito solo anche alla Stella Azzurra Roma.

Niente partita nel weekend per la formazione under 17, che si prepara ad ospitare questa sera in Baia Flaminia la corazzata Stella Azzurra; il match è valido per la penultima giornata d’andata del girone interregionale C, palla a due alle 18.30. Interzona guadagnato con grande merito invece per la Carpegna Prosciutto under 15, che schianta a domicilio la Stamura Ancona 66-59 dopo un match avvincente e stacca il pass per i concentramenti in programma nel weekend del 12-14 maggio. La Vuelle di coach Mattia Costa, seconda nelle Marche, se la vedrà con la prima del Lazio, la seconda del Piemonte e la vincente del pre-spareggio tra la seconda del Friuli e la quarta dell’Emilia Romagna. Si conclude con una sconfitta invece la prima fase under 14 Elite per la Vuelle, caduta in Baia Flaminia davanti al Porto Sant’Elpidio con il punteggio di 56-57. Poco male, dopo Pasqua inizierà subito la seconda fase e i biancorossi si trasferiranno a Porto Sant’Elpidio.

Leonardo Selvatici