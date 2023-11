Il Bramante corsaro ad Ancona: che balzo!

Con il Pesaro Basket a godersi il turno di riposo da capolista imbattuta, chi si prende la scena è la Giovane Robur Osimo che battendo in trasferta Jesi 65-67 agguanta i dodici punti della vetta della classifica e si prepara al meglio allo scontro diretto in programma venerdì alle ore 21 al Pala3. Tra le formazioni pesaresi scese in campo nel weekend, figura il derby tra la Real Basket Club e la Vuelle B, vinto dai primi 68-49. I ragazzi del settore giovanile della Vuelle trovano subito ritmo offensivo nel primo quarto e chiudono avanti 18-12, per poi non riuscire ad allungare nel terzo quarto. Il punteggio recita 47-38 a dieci minuti dalla fine quando i ragazzi di coach Bertoni riescono a scappare fino al +19 finale. Decisivo Stazi con 18 punti seguito da Calisti con 11, mentre per la Vuelle B si salvano Parlani con 15 punti e Sorbini con 14. Vince un’importante partita facendo un grande salto in avanti in classifica il Bramante, corsaro ad Ancona contro il Campetto 66-83. La partenza è ottima da parte dei biancoblù allenati da coach Badioli, che con un buon feeling col canestro vanno avanti subito 2-12 per poi finire 16-23 il primo quarto. Nel secondo parziale, Ancona produce un enorme sforzo per tornare a contatto e finire il primo tempo sotto di due punti, ma nel terzo periodo è poi costretta a cedere subendo un pesante parziale di 7-24 che di fatto chiude la partita (45-64) prima degli ultimi dieci minuti di controllo. Ottima prova offensiva del Bramante, con 14 triple a segno, testimoniate dai 23 punti di Nicolini e dai 17 di Sabbioni e Guerra, bene anche Cavedine con 12 punti. Dopo due vittorie in fila il Basket Montecchio non può nulla a Osimo contro l’Auxilium. Il pesante parziale dei padroni di casa arriva nel secondo quarto, dove il +5 del primo quarto (17-12) diventa 42-28. Al rientro dagli spogliatoi la squadra allenata da coach Morelli prova la rimonta avvicinandosi a -11 ma gli sforzi sono vani, anzi Osimo allunga ulteriormente fino al 79-61 finale. Altra super prestazione offensiva per Angeli, 18 punti per lui, seguito dai 13 di Gattoni e Gaggia che però non servono. Conquista due punti pesanti infine il Basket Vadese, vittorioso per 60-51 contro la terza in classifica Senigallia, di fatto vincendo il match due volte, nel primo tempo (31-20) e poi nell’ultimo quarto (20-11), dopo essersi fatta rimontare.

Leonardo Selvatici