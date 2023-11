Il Bramante torna a ruggire. E il Pisaurum fa il pieno fuori

BRAMANTE PESARO

80

PESCARA BASKET

67

BRAMANTE: Delfino 20, Crescenzi 15,Ferri 4, Centis 9, Giampaoli 2, Ricci, 5 Sgarzini 5, Cavedine, Scavolini ne, Nicolini E. 3, Stefani 17,Panzieri ne. All. Nicolini M.

PESCARA BASKET: Matera 5, Stefanov 23, Ranitovic 16, LaTorre, Del Prete 3, Pichetti, Capitanelli 5, Serrapica 2, Kamate 4, Cicchetti 1, Cisse 8, Di Battista. All. Cinquegrana.

Arbitri: Francesco Uncini e Alessandra Ricci.

Parziali: 17-21, 51-29, 62-49.

PESARO

Il Bramante torna alla vittoria dopo il passo falso di Roseto, e fa suo in maniera netta l’incontro casalingo con il Pescara Basket. In realtà dopo un primo quarto chiuso in svantaggio alla capolista pesarese è bastato un secondo quarto mostruoso da 34-8 per regolare la pratica abruzzese e poi controllare i quarti successivi per raggiungere una chiara vittoria. La forza della squadra di Massimiliano Nicolini è nella quantità di protagonisti che può mettere in campo ad ogni partita. Contro il Pescara, ad esempio, i due “senatori“ del roster, Michele Ferri e Andrea Giampaoli sono incappati in una serata negativa e tutta la squadra mandava segnali non straordinari, restando a galla nel primo quarto solo con Lucio Delfino. Poi coach Nicolini ha fatto a meno dei suoi trentenni e ha schierato Gabriele Crecenzi e dando molto spazio ai suoi giovani, guidati da un play sopraffino come Elia Sgarzini. Una difesa devastante nel secondo quarto e match deciso. Nicolini ha potuto fare a meno per tutto il match di Panzieri e schierando Matteo Ricci per soli sei minuti, nonostante gli zero errori al tiro. "Onore anche agli avversari – dice il dirigente Fabio Lanci – partiti molto bene ma che alla distanza hanno pagato pegno anche la mancanza del pivot Kadjividi, un 2,13 del Camerun, appena ceduto al Casale Monferrato". Protagonisti su tutti Lucio Delfino (20 punti), e il giovane Rubin Stefanov autore di 23 punti.

Luigi Luminati