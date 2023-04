Il campo intitolato alla Teknowool

Il campo da rugby di Pesaro sarà intitolato Teknowool Rugby Park grazie alla sponsorizzazione dell’azienda che realizza isolamenti termoacustici. L’accordo è nato anche con la collaborazione del Comune di Pesaro. Ieri nella Club House del Toti Patrignani per la conferenza stampa era presente Stefano Luzi, amministratore delegato Teknowool Holding: "Si vuole creare una identità tra la nostra realtà e il mondo della palla ovale". Soddisfatto il presidente dei kiwi giallorossi Simone Mattioli: "E’ stato un percorso lungo, ma finalmente siamo riusciti a realizzare questo importante accordo. Sarà anche l’occasione per raccogliere anche altri sponsor". L’assessore Mila Della Dora: "Quando un imprenditore investe sullo sport c’è anche un forte valore sociale". Della stessa idea l’assessore Luca Pandolfi che aggiunge: "Lo sport è educazione sociale, poi il rugby ha come tradizione attraverso il terzo tempo questo concetto". Domani andrà in scena la penultima giornata del campionato di serie A. Per l’ultimo match casalingo il team del tecnico Paolo Panzieri chiama a raccolta tutto il loro pubblico. Al termine dell’incontro è infatti in programma una grande festa di fine stagione con dj set, food e drink. Avversaria del giorno Napoli, 10ª in classifica con 28 punti. La squadra pesarese è invece 6ª con 38 punti, ormai salva. "Quella di domenica è una partita da non sottovalutare – dice il pilone giallorosso Federico Acerra –. Sarà una partita difficile, Napoli verrà a Pesaro per guadagnare punti indispensabili per rimanere in serie A senza passare per il girone retrocessione, noi vogliamo riscattare un girone di ritorno non al meglio e migliorare il nostro posizionamento in classifica". Ultimo match casalingo della stagione, quanto sarà importante il sostegno del pubblico? "È fondamentale, dà una marcia in più. Avere un pubblico che incita e richiama all’attenzione aiuta molto la mentalità della squadra nei momenti di difficoltà. Spero che i nostri tifosi vengano numerosi, anche per festeggiare con noi la fine della stagione".

Beatrice Terenzi