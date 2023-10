Il capitano spinge la Vuelle a fare il bis: "Con Scafati una partita fondamentale"

"E’ una partita fondamentale". Non si nasconde Matteo Tambone, capitano a tutto tondo della Vuelle, sia per le iniziative che prende sul campo ma anche per le parole che sta imparando a spendere al di fuori, visto il nuovo ruolo che ricopre "una responsabilità che mi piace" dice.

Una gara cruciale "perché arriva dopo una vittoria a cui vogliamo dare un seguito davanti al nostro pubblico, prima di una trasferta impegnativa come quella di Milano" aggiunge il play-guardia, che a Brindisi è stato eccezionale nella gestione del ritmo e nella selezione dei tiri che hanno steso la Happy Casa. "Dovremo limitare le iniziative di Logan e Robinson perché tutto nasce dalle loro mani: sono loro due che hanno la palla più frequententemente in mano rispetto ai compagni. Senza dimenticare di tener d’occhio il pick and pop dei loro lunghi, che tirano bene da tre punti e sono più dei numeri quattro che dei centri veri e propri. E poi dovremo fare attenzione al post basso di Gentile". Ecco qua il quadro perfetto di uno starting-five che fa della Givova una delle squadre più talentuose, che paga poi un po’ nelle rotazioni quando Sacripanti deve metter mano alla panchina.

In settimana Schilling è riuscito finalmente ad allenarsi con continuità: "Ha accusato dei problemi fisici seri - dice il capitano - e faticato a mettersi in ritmo con noi. Ora speriamo che il lavoro fatto in questi giorni paghi. Apprezzo se un giocatore porta un blocco duro piuttosto che nulla, rischiando anche di commettere un fallo in attacco però deve limitarsi". Il riferimento è ai cinque falli spesi in soli 8’ da Gavin sul campo di Brindisi, di cui un tecnico per proteste. Ci sarà bisogno anche del tedesco stasera perché i 2.13 di Nunge saranno complicati da contenere per Totè vista la mobilità e propensione a giocare anche sul perimetro del rookie di Scafati. Il gruppo comunque non ha lasciato indietro Schilling in questo periodo: "Abbiamo cercato in ogni modo di aiutarlo a sbloccarsi, non è mai rimasto isolato - assicura Tambone -. Il nostro è un gruppo eccezionale sia dentro che fuori dal campo, dove tutti gli americani arrivati hanno portato qualcosa a livello umano oltre che tecnico. Mi piace la dedizione difensiva di Ford che sporca tutti i palloni, la completezza di Bluiett che non è solo un tiratore ma passa molto bene la palla, la volontà di McCallum che sta cercando la sua dimensione in un campionato più tattico rispetto ad altre leghe europee dove ha giocato sinora. Per non parlare del talento di Bamforth che dà l’esempio ogni giorno rimanendo ad allenarsi da solo a fine seduta". Domani davanti ai tifosi pesaresi c’è l’occasione per fare un altro step.

Elisabetta Ferri