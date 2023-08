Il Club Tonucci celebra 40 anni di passione "La Vuelle ci ha tenuto uniti nel tempo"

Avete presente l’Inferno Biancorosso? Ecco, loro sono agli antipodi, ma da 40 anni sono al seguito della loro grande passione, la Vuelle. Il Club Tonucci taglia un traguardo importante e anche quest’anno, con i suoi cento soci, occuperà una fetta del parterre retro canestro. Una storia che parte da lontano, da un personaggio incredibile, Renato Tonucci, la cui caricatura campeggia sullo striscione del gruppo e al quale i giocatori stessi tagliarono i mitici baffoni dopo la conquista del primo scudetto, sciogliendo il voto.

"Abbiamo voluto mantenere nel tempo il nome in onore di Renato - dice l’attuale presidente, Lorenzo Cortiglioni - perché ci sono ancora diverse persone nel club che facevano le trasferte con lui negli anni Ottanta. Il ricambio generazionale c’è stato, ma l’anima del club è rimasta la stessa, pacifica e allegra. Siamo un prolungamento della curva, facciamo tifo alla nostra maniera". Uno dei reduci di quei tempi pionieristici è Peppe Gabbanini, 71 anni: "Durante l’appello sul pullman io ero Peppe il biondo, perché Renato aveva dato un soprannome a ciascuno di noi. Eravamo tutti amici, fu facile cominciare ad andare in trasferta insieme. Si partiva di buon mattino, visita della città, pranzo e poi al palazzo: era una gita, dove la partita era però sempre al centro di tutto, il motivo per cui si partiva. Con noi spesso viaggiavano i fratelli Scavolini, con le rispettive mogli, anche loro coi panini al sacco, con grande umiltà, non c’erano differenze".

Nitidi i ricordi di Franco Ferri: "Falcioni, poi morto nel disastro aereo delle Azzorre, arrivava sempre con pane e dolci del suo forno. Un 1° maggio la moglie di Elvino venne con la crescia di Pasqua e ricordo Valter Scavolini col fazzoletto legato in testa coi classici 4 nodi mangiare fuori dall’autogrill prima di arrivare a Milano per la semifinale scudetto". Nel 1988, in vantaggio per 2-0 sui milanesi, la torta di frutta a forma di scudetto era già nel baule del pullman, ma si perse: "Al ritorno ce la mangiammo lo stesso alla faccia della scaramanzia. Non ci pareva vero dopo tante sdentate che la Scavo avesse cominciato a vincere. Facevamo delle gran magnate, ma soprattutto delle gran risate". Entrambi non possono dimenicare quando Gino Marinelli, che aveva una sorella suora, le rubò il vestito e si presentò vestito così per la trasferta di Varese: "Naturalmente Renato lo sapeva e si presentò col saio da frate. Andammo al palazzetto con loro due conciati così, facevamo divertire anche i tifosi avversari, mai un diverbio. Un 6 gennaio a Roma si travestirono da befane e regalarono frittelle ai capitolini. Ormai siamo rimasti in pochi di quell’epoca, ma lo spirito è rimasto".

Il presidente del club vuole ringraziare la società che dopo aver proposto uno spostamento del club per ampliare la Fanzone, ha deciso di lasciarlo al suo posto: "Siamo contenti che la Vuelle ci sia venuta incontro capendo l’importanza di un gruppo storico come il nostro che è sempre stato vicino alla società anche nei momenti più difficili. Spostandoci c’era il rischio di smembrarsi, così invece ci viene data la possibilità di rimanere compatti e i nostri 100 posti sono già tutti prenotati. Crediamo che anche questo sia una garanzia per la Vuelle".

