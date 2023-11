Il colpo esterno Tris del Villa San Martino

MAROTTA

2

VILLA SAN MARTINO

3

MAROTTA: Mattioli, Rosetti, Scrosta (36’st Gregorini), Morganti, Rosati (42’st Gambelli), Tamburini, Orciani, Creatore (43’st Marinò), Rragami, Tonucci (12’st Bertarelli), Marconi (12’st Paolini). All. Sartini

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci, Righi, Ascani, Zaccarelli, Montanari, Balleroni, Tartaglia, Messina, Paoli, Marinelli All. Pompei

Arbitro: Ulisse di Macerata

Reti: 3’ pt Rragami, 28’ pt Balleroni, 38’ pt Tartaglia, 12’ st Messina, 14’ st Orciani Note: ammoniti: Rosati e Orciani

Vittoria in trasferta del Villa San Martino al termine di una gara condizionata dal vento. Locali subito in vantaggio con Rragami che sfrutta l’azione da corner battuto da Marconi e con una girata da cineteca fulmina Cocco. Spinge il Villa che trova il pareggio al 28’ con un gran tiro da fuori area di Balleronii deviato da un difensore. Al 38’ gli ospiti ribaltano meritatamente il risultato con Tartaglia che sfrutta l’ottimo lavoro di Messina e Balleroni. Nella ripresa, errore collettivo della retroguardia dell’Atletico e l’ex Messina appoggia facilmente in rete al 12’. Si scuote l’Atletico e Orciani accorcia subito dopo con palla che colpisce il palo e finisce in rete. Ma la rimonta non si completa.