Il derby col Rimini è servito Vis a caccia di continuità

Tanti buoni motivi per gustarsi un derby tra i più sentiti. La Vis nel suo momento migliore sfida una rivale di sempre. Parole chiave: continuità, campanile, rivalsa. Strizza l’occhio anche il meteo, per una volta clemente in questo inverno turbolento. E’ atteso il pubblico delle occasioni importanti. E qui i pesaresi sono chiamati a una risposta ancor prima di cominciare, perché la curva riminese annuncia il tutto esaurito.

La squadra di Brevi (foto) ci arriva con 11 punti in 5 gare: buon rendimento e soprattutto mentalità costruita pian piano, quella che ha permesso nelle ultime tre giornate di ottenere risultati in rimonta (Ancona, Torres, San Donato). Quanto alla voglia di rivalsa, bastano due numeretti a misurarla: 5-0. E’ tanto più grande quanto lacerante fu la batosta dell’andata, rivelatrice di tante magagne. La ricostruzione, anche sul mercato, è stata paziente ed oggi quantomeno i pesaresi se la giocano, eccome. C’è poi la chiamata che viene dalla storia, nel derby di campionato numero 60: perché se il consuntivo tende al pareggio (18 vittorie a 17 per i romagnoli, 24 pareggi), lo score del nuovo secolo è tutto dalla parte degli ospiti: la Vis non li batte dall’anno di grazia ’99-2000, quando trionfarono sia in casa che nello spareggio di Arezzo.

Oscar Brevi ha in mente una squadra decisamente propositiva, alimentata dalla spinta degli esterni (St Clair e Zoia), ispirata in mediana da Valdifiori, sulla trequarti da Di Paola, con l’ex Gerardi e Pucciarelli a fare da riferimenti offensivi. Queste almeno le indicazioni della vigilia. Il recupero di Aucelli dopo la febbre di metà settimana consente di costruire il centrocampo tipo, nel gioco degli under (la Vis parte con i tre di base) si sono alzate le quotazioni dell’ex doriano Gega per la zona destra difensiva, in ballottaggio con Ghazoini. Non è ancora tempo di Fedato, che forse rivedrà il campo nel recupero di mercoledì con il Pontedera.

Le caratteristiche degli avversari impongono accortezze supplementari. La forza del Rimini è in attacco, con la fisicità di Vano (o Mencagli) abbinata ai guizzi di bomber Santini (14 centri), e all’estro di Gabbianelli, mattatore all’andata. Squadra da tenere il più possibile lontano dall’area, dove fa valere un’altra caratteristica. Insieme alla Reggiana è la più forte nel gioco aereo (10 centri), dove spiccano le doti di Delcarro, oggi probabilmente in panchina.

Alla Vis in questa stagione manca ancora il grande acuto. Le motivazioni, come ha detto Federico Gerardi, oggi ci sono tutte.

L’arbitro Mastrodomenico è al terzo anno di C: un precedente con la Vis: l’1-1 di Olbia nella scorsa stagione.

Così in campo (stadio Benelli, ore 14,30).

Vis Pesaro (3-5-2): Farroni; Gega (Ghazoini), Tonucci, Bakayoko; St Clair, Aucelli, Valdifiori, Di Paola, Zoia; Gerardi, Pucciarelli. All. Brevi.

Rimini (4-3-1-2): Zaccagno; Laverone, Panelli, Gigli, Haveri; Biondi, Sandri (Pasa), Matteo Rossetti; Gabbianelli; Santini, Mencagli (Vano). All. Gaburro.

Arbitro: Mastrodomenico di Matera.