Il derby se lo prende il Loreto. Il Pisaurum si smarrisce sul più bello

Italservice Loreto

77

Baseart Pisaurum

73

LORETO: Lovisotto 8, Cevolini ne, Battisti 4, Cipriani 11, Monterisi ne, Maruca 20, Obiekwe 9, Tombari ne, Tognacci, Foglietti D. 6, Broglia 4, Casoni 15. All. Foglietti S.

PISAURUM: Maiolatesi 11, Buzzone 14, Amati, Benevelli 18, Fabbri 2, Ridolfi ne, Panichi ne, Giunta 10, Vichi 2, Pipitone 6, Chiorri 10, Rossi. All. Surico

Parziali: 25-21, 40-36, 61-57, 77-73.

Note – Usciti per 5 falli: Tognacci (Loreto), Giunta (Pisaurum).

Il derby va all’Italservice Loreto. Ma la Baseart Pisaurum esce a testa più che alta. Nel primo quarto Giunta va subito a segno (0-2). Il Pisaurum è in palla e con una tripla lascia i locali a -5. Ma il volo dura poco. Il Loreto risponde con il tiro dalla lunga per ben due volte e mette la freccia (6-5). Il duo Cipriani-Casoni aziona il turbo gialloblu. A tenere a galla dall’altra parte è Benevelli. Dopo 5’ l’Italservice comanda (16-6). Ma non riesce mai a scappare veramente. Gli esperti della Baseart non mollano. Sul 23-16 entra per i verdearancio Buzzone a meno di 2’ dal termine del primo periodo di gioco. Dall’altra parte Maruca esce per Kingsley. E’ sempre l’11 degli ospiti a provare ad accorciare le distanze (25-21). Nel secondo periodo di gioco è una Baseart più spavalda, mentre Loreto è distratto. Dopo 2’ Chiorri si infortuna alla caviglia ed esce. Al suo posto entra Fabbri (29-23). Ed è proprio Fabbri che segna da tre e il Pisaurum è lì (31-30). Il Loreto si aggrappa a Diego Foglietti che replica (37-32). E’ con un contropiede di Benevelli che si va all’intervallo con gli ospiti sotto di 4. Nella ripresa l’Italservice pasticcia, mentre il team di Surico acquista fiducia con Vichi (40-38). I verdearancio tornano avanti con l’ex di turno Benevelli (42-43). Broglia e soci reagiscono 48-43, ma gli ospiti sono lì.

Nel terzo quarto è battaglia vera a suon di tiri da fuori e il protagonista finale è Maiolatesi che chiude segnando e con tiro aggiuntivo (61-57). Negli ultimi dieci minuti esce per cinque falli Tognacci al 5’. A riaprire un derby comunque mai davvero chiuso è Benevelli con due tiri da tre consecutivi (69-70) al 37’. Sul 70-70 la Baseart perde di lucidità e spreca l’occasione del +4. L’Italservice non perdona ed è più cinica (75-70). L’ultimo sprazzo degli ospiti è una zampata di Buzzone (75-73 a 44’’) e una palla rubata, ma dalla lunga la sfera non entra. Negli ultimi secondi il clima si scalda. Tecnico a Benevelli e Casoni dalla linea della carità regala la vittoria, sofferta, al Loreto.

Beatrice Terenzi