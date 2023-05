Il diesse Maggi carica l’Urbania: "Vincere per la miglior posizione"

In Promozione sono rimaste da giocare solo due partite ma la classifica ha già stabilito, da un paio di giornate, che a salire nella categoria superiore sarà la K Sport e a retrocedere in quella inferiore il San Costanzo. Ora non rimane che conoscere come e da chi saranno composte le griglie degli spareggi playoff e playout. Nell’ultimo fine settimana sette delle nove provinciali scese in campo hanno raccolto un risultato favorevole.

Cagliese-Urbania. "Usciamo da Cagli con un punto che ci permette di avere la matematica certezza del secondo posto – dice il diesse dell’Urbania Stefano Maggi – Il gol subito a freddo sicuramente ci ha penalizzato, poi nel corso del primo tempo la squadra è stata brava a reagire trovando il pari con Cantucci e sfiorando il raddoppio. Nella ripresa, è stato provvidenziale Ducci a parare il rigore di Bucefalo, poi con Pagliardini siamo andati ad un passo dalla vittoria. Nelle ultime due gare cercheremo di ottenere il massimo, così da poter saltare un turno o entrambi in caso di combinazioni favorevoli". "È stata una partita equilibrata – dice dalla parte della Cagliese Mister Mirko Bettelli – che entrambe le squadre hanno provato a vincere creando diverse occasioni da rete e chiaramente l’occasione del rigore sbagliato dalla Cagliese ha pesato sul risultato finale".

Atletico Mondolfo. Il ritorno alla vittoria contro i Portuali Ancona è commentato dal diesse Paolo Pretelli: "Una bocca d’ossigeno. Il successo mancava dal cinque febbraio e dopo le buone prestazioni con il Fermignano e il Valfoglia finalmente siamo tornati anche a vincere. Faccio i complimenti ai nostri ragazzi. Un buon primo tempo da parte nostra, bene bene a tratti anche la ripresa quando abbiamo retto l’urto del forcing dei Portuali alla ricerca del pari. Una menzione speciale al nostro capitano Luca Travaglini autore di un grande match sia in marcatura ma anche come matchwinner, visto che la sua rete è risultata decisiva". "Siamo riusciti – aggiunge il trainer Davide Sartini – a limitare il loro grande potenziale, potevamo palleggiare meglio ma eravamo poco sereni. Abbiamo concesso pochissimo agli avversari e se riuscivamo a concludere meglio un paio di ripartenze avremmo meritato di chiudere la partita prima. Faccio i complimenti ai ragazzi".

Valfoglia. Bel successo sul campo del Moie Vallesina. "A Moie vittoria decisiva per strappare il pass salvezza diretta – dice il dg del Valfoglia Andrea Rossi –. Buona prestazione di tutta la squadra nonostante le numerose assenze, con un primo tempo tra i migliori della stagione. Abbiamo cambiato qualcosa nella disposizione in campo, mettendo in archivio la gara già ai primi 45 minuti con il doppio vantaggio e la superiorità numerica maturata all’intervallo. A guardare la classifica oggi c’è qualche rimpianto. Ma va bene così, godiamoci il momento e prepariamo con serenità le ultime 2 partite di campionato".

Gabicce Gradara. Il pareggio con la Vigor Castelfidardo è commentato dal tecnico Vergoni: "Avremmo meritato la vittoria che abbiamo cercato fino all’ultimo e abbiamo sfiorato in più occasioni pur schierando un tridente d’attacco inedito per due terzi, eppure proprio Grandicelli e Capi sono stati i protagonisti della rete del vantagggio. Anche nel primo tempo abbiamo creato situazioni favorevoli con un buon possesso palla. Nella ripresa non abbiamo mai sofferto, purtroppo abbiamo subìto il pareggio in maniera ingenua, a difesa schierata. Peccato per le due espulsioni. L’atteggiamento è quello giusto e anche senza tre giocatori importanti la squadra ha sfoderato una prestazione maiuscola creando tanto". Non è sazio di punti la K Sport Montecchio che è riuscita a vincere contro il Villa San Martino bisognoso di risultati per uscir fuori dal precariato di una classifica che langue. Ha riposato il S.Orso. Amedeo Pisciolini