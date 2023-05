Il duello con Milano prosegue c’è una gara4 tutta da godere E stasera l’astronave può volare

"Siamo stati uno spettacolo, sia la squadra che il pubblico, un’impresa compiuta insieme". Repesa, accolto l’altra sera al ristorante da un’ovazione della gente seduta a tavola che celebrava la vittoria, spinge sull’aspetto emotivo per questa gara4, inaspettata quanto stimolante. Alle 20,30 si alza di nuovo il sipario sui playoff, che sono di una bellezza struggente quando la squadra sfavorita è capace di fare l’impresa. La Vuelle si è guadagnata con merito un’altra chance, costringendo Milano a restare in città altre 48 ore allungando la prenotazione all’Hotel Excelsior. E’ lecito perciò attendersi un’Armani più spietata che mai stasera, visto che la reprimenda di Ettore Messina sarà stata di quelle toste dopo aver definito la difesa dei suoi "patetica" in sala stampa.

Repesa, invece, era al settimo cielo: "Non avevo mai sofferto così nella mia carriera, non c’ero abituato a giocare un playoff senza riuscire a competere - ha ammesso dopo il successo in garatre - perciò con i ragazzi al ritorno a casa da Milano ho dovuto ricominciare dall’autostima, personale e di gruppo: se non credi in te stesso o nei tuoi compagni non puoi nemmeno cominciare una battaglia". Ha spiegato anche cosa lo ha portato a credere nell’ultimo quarto in giocatori che avevano dato poco fin lì come Rahkman, Daye e Kravic: "Se avessi tenuto in campo quelli che ci avevano trascinato fino a quel momento, in particolare nel terzo quarto, prima o poi sarebbero ’morti’ perché avevano speso tantissimo. E’ una questione d’esperienza". Già, perché di partite di playoff Jasmin ne ha dirette sin qui 104, riuscendo a guastare la n.120 di Messina, che superava Recalcati.

"E’ un momento prestigioso - dice il coach della Vuelle -, l’energia e la voglia messe in campo da tutta la squadra sono state decisive, abbiamo fatto un upgrade sotto tutti gli aspetti di gioco. Speriamo stasera di vedere lo stesso orgoglio, fiducia e autostima". Messina, invece, non ha nascosto la sua insoddisfazione, anche perché mai quest’anno Milano aveva subìto 88 punti: "La nostra difesa è stata mediocre, gli abbiamo concesso di tutto". Soprattutto ha subìto dai lunghi biancorossi, cosa che forse non s’aspettava, con un Totè stellare, acclamato dai tifosi come mvp a fine gara.

"E’ stata una partita difficilissima dove abbiamo lottato come dei leoni - racconta Totè -. Adesso ci aspetta una gara4 ancora più tosta, perché loro arriveranno più preparati: forse in garatre ci hanno un po’ sottovalutati, speravano di vincere facilmente. Il nostro pubblico ci ha aiutato tantissimo, ci hanno sospinto verso questa grande vittoria per Pesaro. Ora proveremo a conquistarci gara5". Oggi fischiano Begnis, Sahin e Bongiorni. I botteghini del palas apriranno alle 16,30.

Elisabetta Ferri