"Il Fano è sulla mia pelle Playoff punto di partenza"

L’Alma ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione di una settimana senza gare visto che domenica non si gioca a causa dello svolgimento del torneo giovanile di Viareggio. Una pausa che farà sicuramente bene ai granata attualmente infortunati. Tra questi c’è il fanese Enrico Mistura, 27 anni, difensore centrale, tornato al Fano proprio quest’anno dopo qualche stagione in Eccellenza.

Mistura, una prima parte di campionato che sembrava molto promettente e poi dall’inizio di quest’anno cosa è successo?

"È successo che mi sono portato dietro una infiammazione al tendine d’Achille e che sto cercando di risolvere. Purtroppo è stato un anno per me piuttosto sfortunato e mi dispiace perché non ho potuto dare una mano alla squadra e ai compagni come avrei voluto. Spero fortemente di poter rientrare nel gruppo almeno per le ultime gare della stagione".

Anche domenica scorsa, Mistura ha dovuto saltare la trasferta in quel di Vastogirardi, come vive questo momento?

"Io credo che più di me a questa maglia granata non ci tiene nessun altro. Comunque i miei compagni stanno facendo il loro dovere e io cerco di stargli vicino, per quello che posso...".

All’orizzonte c’è l’obiettivo dei playoff, che molto probabilmente la scorsa estate quando siete partiti non era nei vostri piani. Si è sempre parlato di salvezza tranquilla…

"Beh, quando giochi punti sempre al meglio che puoi fare e al massimo obiettivo raggiungibile, giochi sempre per vincere e per ottenere il massimo in quel momento. Fatta questa premessa che vale per il passato e per il futuro, penso che i playoff siano alla nostra portata per cui si lotterà fino in fondo per cercare di raggiungerli".

Playoff che non serviranno a molto…

"Sì lo sappiamo. Certo non serviranno a salire di categoria, cosa che magari tutti i tifosi si augurano che il Fano ottenga al più presto, ma io credo che disputare i playoff sia comunque un motivo di orgoglio per la società e per noi come gruppo in quanto vuol dire che abbiamo avuto tutto sommato un anno ampiamente positivo. I playoff potrebbero rappresentare un traguardo e al tempo stesso un punto di partenza per la prossima stagione".

A questo proposito quali potrebbero essere i programmi futuri di Mistura? E ovviamente del Fano?

"A livello personale sinceramente adesso non lo so. Vivo questo momento di difficoltà per cui ci sarà modo e tempo per decidere se proseguire il progetto tutti insieme. Vediamo di finire questo campionato e poi ognuno farà le proprie valutazioni".

Magari ancora con la stessa maglia…

"Quest’anno l’obiettivo principale era di riportare l’entusiasmo in casa granata e di fare le cose per bene. Penso che ci siamo riusciti. Io non c’ero, ma penso che la squadra ha fatto vedere un attaccamento rispetto agli anni precedenti che non s’era mai visto".

Giudice sportivo. Frattanto il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Mirco Severini espulso per doppio giallo contro il Vastogirardi.

Silvano Clappis