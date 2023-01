"Il Fano ha giocato la partita perfetta"

Mister Andrea Mosconi lo aveva detto alla vigilia che non sarebbe stato contento neppure di un pareggio a Pineto in casa della capolista e la profezia si è magicamente avverata, grazie alla splendida vittoria dei granata. "È stata una grande prestazione – ha detto il direttore sportivo Rino D’Agnelli – devo fare i complimenti a tutti, ai giocatori, al mister, a tutto lo staff, perché a Pineto si è ritrovato quello che avevamo perso". In terra d’Abruzzo il Fano è stato autore di una prova di grande sofferenza e di sacrificio, ma ha giocato la partita perfetta, senza rischiare troppo in difesa e mostrando di essere spregiudicata e cinica in attacco, come dimostrano le due segnature di Nappello su una magistrale punizione e di Niang su una ripartenza. "Sono veramente contento – aggiunge il diesse granata – perché non è stata solo la partita perfetta, ma anche tutta una settimana perfetta, sotto tutti i punti di vista, sia dai momenti di confronto che si sono avuti, agli allenamenti, all’approccio mentale alla gara". Un successo che è il frutto anche una nuova disposizione tattica che ha visto sempre la difesa a tre, con l’inserimento di Tomassini, e poi un centrocampo più votato al contenimento con Urbinati a fianco di Nappo, i due si sono così divisi il settore centrale da controllare, mentre sulle fasce Serges, Niang e Roberti hanno dato il loro utile contributo. In attacco Nappello è stato bravo a sfruttare l’unica occasione su calcio piazzato che ha in pratica indirizzato la partita in favore del Fano.

"Bisogna festeggiare – continua Rino D’Agnelli – ma il giusto, perché adesso si tratta di chiudere il cerchio domenica in casa contro il Tolentino. Con i cremisi, ultimi in classifica, che verranno a Fano con le stesse motivazioni con cui noi siamo andati in casa della capolista. I ruoli si capovolgono per cui oggi dico che dobbiamo restare concentrati perché il Tolentino, anche se ultimo, è una squadra da non sottovalutare. Per loro quella di Fano è l’ultima spiaggia, come lo era per noi Pineto".

Da successo contro la prima al match contro l’ultima: il Fano è alle prese con un "testa coda" che potrebbe ridare un senso alla sua stagione. "A patto però di tenere sempre alta l’asticella della concentrazione e della prestazione – ammonisce ancora il direttore sportivo Rino D’Agnelli – dobbiamo cioè fare la prestazione ad alto coefficiente mentale, esattamente come abbiamo fatto a Pineto. Altrimenti rischiamo di compromettere tutto di nuovo". La vittoria in Abruzzo ha ridato ossigeno ad una classifica granata che era ferma da tre domeniche e che ora appare meno problematica. A patto però di continuare su questa strada.

sil.cla.