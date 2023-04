"Il Fano ha pagato un errore. Ora riparte"

La Vigor Senigallia passa al "Mancini" grazie a una gara attendista, lasciando sfogare i granata per poi infilzarli sfruttando la prima occasione utile grazie ad una "genialata" di capitan Pesaresi che si è infilato tra due difensori e il portiere Bizzini. Quei nervi distesi che sono mancati all’Alma, forse tradita da quell’ansia di prestazione che gli ha impedito di mettere in campo quanto detto negli spogliatoi. Troppi errori e troppa approssimazione nel gioco offensivo dei granata hanno finito per fare il gioco della Vigor Senigallia che ha così replicato la vittoria dell’andata per la gioia dei suoi 400 e passa tifosi accorsi a Fano. L’amarezza granata è stata dipinta invece dal capitano Antonio Broso. "Dispiace per i nostri tifosi e per chi era venuto appositamente a vedere questa partita, ci tenevamo a fare risultato anche per loro. Ce l’abbiamo messa tutta, però è andata male". L’Alma non è stata brillante come nelle ultime gare interne che è riuscito a vincere. "Sapevamo che affrontavamo una squadra forte – si giustifica Broso – però nel primo tempo siamo stati superiori a loro. Non ricordo occasioni nitide da parte del Senigallia, ma i tiri di Zanni con gli interventi del loro portiere. Purtroppo abbiamo commesso tanti errori tecnici, e mi ci metto pure io per primo, per cui potevamo fare meglio e magari andare in vantaggio. Così avremmo assistito ad un’altra partita. Non ci siamo riusciti e poi una volta in svantaggio abbiamo fatto fatica. Comunque penso che non si sia vista tutta questa differenza tra le due squadre". Anche sul gol di Pesaresi il mea culpa del capitano granata è sincero. "C’è stato un pizzico di fortuna – continua Antonio Broso – in quanto il rinvio è rimpallato, con la palla poi che viene messa dentro. Lì si poteva fare meglio, perché se non c’era il nostro errore il gol non arrivava. Comunque bravi loro a sfruttarlo. Bisogna fare i complimenti alla Vigor Senigallia che sta facendo un campionato sopra le righe, se è seconda in classifica avrà pure i suoi meriti". Meglio quindi non pensarci più e archiviare. "Azzeriamo questa sconfitta – dice il goleador granata con 11 reti – e fortunatamente si gioca fra quattro giorni, giovedì prossimo, per cui pensiamo alla Samb. Giocheremo contro una squadra sulla carta forte, che però ha avuto dei problemi, altrimenti avrebbero lottato per altri obiettivi. Queste partite – conclude capitan Broso – non si possono mancare, per lo stadio in cui si gioca, il blasone delle due squadre, eccetera". Broso è uscito domenica anzitempo per un piccolo affaticamento al flessore. sil.cla.