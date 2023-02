Il Fano marcia su Roma "Sarà un match complicato"

"Questo è un momento topico del campionato e far risultato a Roma è tanta roba". Mister Andrea Mosconi, tecnico del Fano, va per le spicce nel presentare il match di oggi a Riano (Roma) tra il Fano e il Roma City (ore 15,00). "Sarà una partita complicata – continua l’allenatore granata – tra due squadre che hanno fatto più punti nelle ultime quattro partite (il Roma City 10 e il Fano 9, ndr) con loro che sono alla ricerca di punti salvezza e noi che non possiamo interrompere il nostro percorso". Mosconi esalta anche gli avversari. "Sono due squadre concrete e in salute. Roma City si è rinforzata disponendo di una budget da Serie C, compiendo investimenti forti, mentre noi dobbiamo giocare col solito piglio come quando siamo ripartiti in quel di Pineto". Con la vittoria in casa della capolista, cioè. Sul fronte opposto ha parlato ieri il giovane attaccante Mirko Mancino. Cresciuto nelle giovanili della Lazio, arrivato a campionato iniziato, Mancini ha conquistato il posto da titolare nelle ultime gara. "Sicuramente sarà un bel test, sappiamo che è una gara importantissima e la stiamo preparando con massima attenzione come ogni domenica, mi aspetto una gara studiata dove dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione che riusciremo a creare" ha detto la punta del Roma City, autore di 8 gare e 3 assist. Tornando invece di nuovo al Fano, mister Mosconi per sostituire lo squalificato Schiaroli ha deciso di non rivoluzionare il centrocampo, per cui al posto del difensore centrale giocherà il fanese Enrico Mistura, 27 anni, alla sua 13a presenza in questa stagione. "Qui ci sono solo titolari – ha commentato il tecnico granata – per cui se non c’è Schiaroli giocherà Mistura in difesa. Uno che ha giocato sempre anche quando non era in perfette condizioni. È giusto quindi che abbia questa possibilità di dimostrare il suo valore". E conterà davvero molto in questa trasferta la seconda consecutiva in terra romana dopo quella di due settimane fa contro il Trastevere finita con una sconfitta di misura. Speriamo che questa volta i giocatori del Fano non debbano patire la scomodità del viaggio che verrà effettuato questa mattina con partenza da Fano alle 8,30 circa.

Così in campo, stadio Riano Athletic Center, ore 15,00.

Roma City (4-4-2): Opara; Jacoponi, Di Emma, Ferrante, Ricci; Meo, Frulla, Matteucci, Rasi; Mancini, Raffini. A disp. Corci, Diouane, Franco, Pisanu, Toskic, Rea, Perroni, Zammarchi, Moreo. All. Statuto.

Alma Juve Fano (3-5-2): Bizzini; Bonacchi, Mistura, Tomassini; Serges, Zanni, Urbinati, Nappo, Brunetti: Broso, Nappello. A disp. Tommasino, Allegrucci, Capezzani, Roberti, Antonioni, Zingaretti, Severini, Drolé, Cecconi. All. Mosconi.

Arbitro: Luca Vittoria di Taranto, assistenti Luca Perlamagna di Carrara e Daniele Nesi di Firenze.

Silvano Clappis