"Il Fano merita i playoff Magari contro Senigallia"

Il Fano ha ripreso finalmente il consueto ritmo di allenamenti al campo della Trave dove oggi pomeriggio terrà l’ultima seduta prima di trasferirsi da domani al "Mancini" in vista della gara di domenica contro il Montegiorgio. Tutti presenti e tutti in campo, ad eccezione dei due infortunati Padovani e Capezzani. Per loro il campionato è già finito, come conferma anche il mister in seconda Massimiliano Fiscaletti. "Di loro due ce ne sarebbe sempre bisogno – dice il tecnico granata – ma a mio modesto parere sarebbe meglio non affrettare il loro rientro in questa stagione. Sono due giocatori importanti per il Fano e quando non ci sono si sente". Inutile dire che l’Alma sta attraversando un buon periodo di forma, sconfitta di Senigallia a parte. "Volendo fare un paragone – aggiunge Massimiliano Fiscaletti – l’assenza per noi di Padovani equivale all’assenza di Pesaresi per loro: non so se in quest’ultimo caso la Vigor sarebbe oggi al secondo posto". Per il resto? "La squadra sta bene fisicamente. Abbiamo attraversato un momento di difficoltà dovuto alla somma di diversi fattori, infortuni, l’addio di Mancini che ci ha lasciati scoperti nel ruolo, il calendario, che ci avevano penalizzati, ma adesso siamo tornati quella squadra capace di stare sempre sul pezzo". Merito anche di un gruppo di ragazzi under che sono stati opportunamente valorizzati. "Certamente, – risponde Fiscaletti – penso non solo a Mancini, ma anche ai nostri Brunetti e Roberti, tanto per citare i più giovani. Un gruppo di giovani che se sta facendo molto bene lo deve anche agli anziani che se li coccolano, altrimenti per loro è difficile crescere, superare l’emozione e le tensioni di una gara. Se non avessimo avuto la fortuna di creare un gruppo coeso e compatto soprattutto nei momenti difficili, come quello che è riuscito a formare mister Mosconi, sarebbe stato veramente difficile per i giovani salire sul treno giusto senza il supporto dei nostri anziani". Guardando all’immediato futuro, in ballo c’è la conquista dei playoff e per l’allenatore in seconda Fiscaletti questo è un traguardo comunque da raggiungere. "Io penso che i ragazzi ci tengano a conquistare i playoff; è sempre comunque una soddisfazione personale che fa piacere". Disputarli magari contro la Vigor Senigallia? "Chissà, sarebbe una bella rivincita per tutti, compresi i nostri eccezionali tifosi". sil.cla.