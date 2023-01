"Il Fano non può fidarsi di questo Tolentino"

Dieci giorni fa il Tolentino, ultimo in classifica e prossimo avversario del Fano domenica, ha cambiato l’allenatore: via Mattoni per Zannini ex tecnico del Potenza Picena in Promozione nella stagione 201819. Il cambio non ha portato molti frutti, i cremisi col debutto di Zannini in panchina domenica scorsa, hanno pareggiato in casa contro il Termoli in quello che era considerato un vero e proprio spareggio per evitare l’ultimo posto in graduatoria."Zannini lo conosco – dice mister Andrea Mosconi – è un allenatore che già in passato ha lavorato a Tolentino anche nel settore giovanile. Domenica non sono stati fortunati, il Termoli è riuscito a pareggiare proprio al 90’!". L’avvicendamento del nuovo tecnico sulla panchina cremisi ha portato ad una variazione nel modo di giocare. Domenica al "Mancini" il Tolentino sarà molto diverso da quello che i granata hanno incontrato nel match di andata terminato 0-0. "Hanno cambiato l’atteggiamento tattico – fa ancora mister Mosconi – passando dal 3-5-2 che utilizzava Mattoni ad un 4-3-3 come si sono schierati l’ultima volta".

Il tecnico del Fano, proprio perché c’era anche questa novità del cambio dell’allenatore, li ha mandati a visionare più da vicino. Mister Mosconi non vuole farsi prendere in contropiede da eventuali novità sul fronte opposto. "Di sicuro sarà una partita difficile. Poi rispetto a domenica scorsa loro avranno il rientro di Vitiello che è la punta centrale ed è anche il loro goleador". Vitiello, 26 anni, proveniente dalla RG Ticino e prima ancora alla Caronnese, Serie D, è il capocannoniere con 6 reti in 16 partite arrivato quest’anno per la prima volta in terra marchigiana. Un pericolo in più per l’Alma chiamata a bissare il successo ottenuto a Pineto contro la capolista. "Il nostro imperativo è quello di non sporcare la vittoria che abbiamo fatto domenica scorsa. Per questo dico che contro il Tolentino dobbiamo fare la prestazione, altrimenti tutto quello che abbiamo fatto di bello non servirà a niente". Già, il Tolentino. La squadra e la città dove mister Mosconi ci ha lasciato… un pezzo di cuore. "È come se fosse casa mia. Lì ho fatto di tutto per aumentare il prestigio di quella società. L’anno scorso abbiamo vinto il premio giovani portando a casa 25mila euro e siamo arrivati terzi, l’anno prima sempre nel premio giovani di valore siamo arrivati secondi. Questo per dire...". Poi come tutte le belle storie, un giorno anche queste finiscono. "Mah, si vede che ciò non bastava. Non hanno evidentemente apprezzato tutto quello che ero riuscito a costruire". Ormai si è voltato pagina, la storia ha preso un’altra direzione e mister Mosconi guarda all’oggi. "Adesso nella mia testa c’è solo l’Alma Juventus, la maglia granata e questa città".

Silvano Clappis