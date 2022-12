Il Fano primo nella classifica dei giovani

Uno degli aspetti più interessanti dell’Alma in questa prima parte della stagione è la valorizzazione dei giovani e in particolare quelli del vivaio granata. A conferma di ciò è il dato che arriva dal programma "Giovani Di Valore" intrapreso dalla Serie D che vede il Fano primo assoluto in questa speciale classifica. Nei giorni scorsi, infatti, il Dipartimento Interregionale ha pubblicato il secondo aggiornamento delle classifiche dell’iniziativa che premia le società con maggior utilizzo di calciatori di fascia juniores oltre la quota dei quattro atleti prevista dal regolamento del campionato. Secondo i punteggi calcolati fino alla dodicesima giornata per tutti e nove i gironi della serie D, l’Alma si classifica nettamente al primo posto non solo nel Girone F, ma anche nella classifica generale di tutti i gironi. Nella graduatoria del proprio girone, i granata sono in testa con 791 punti, distanziate seguono il Tolentino al secondo posto con 547 punti e la Nuova Florida al terzo con 356. Nella classifica generale dietro al Fano ci sono il Fossano (Girone A) con 621 punti e l’Orvietana (Girone E) con 613 punti. Fuori dal podio seguono il Chisola (Girone A) con 597 punti, il Tolentino (Girone F) con 547, il Montebelluna (Girone C) con 544 punti, il Tau Altopascio (Girone E) con 535 punti, e via di seguito tutte le altre squadre.

Il merito di questo successo va sicuramente al buon lavoro compiuto da mister Andrea Mosconi fin dal primo giorno di arrivo a Fano con la selezione dei ragazzi, la loro preparazione durante il ritiro e infine il lancio in primo squadra. Ed è stato forse anche l’entusiasmo contagioso tra i giovani gettati spavaldamente nella mischia, uno dei motivi della buona partenza dell’Alma e dei risultati conseguiti nelle prime giornate di campionato. La lista dei ragazzi è lunghissima, dai più "affidabili" come ormai sono Zanni, Serges, Zingaretti, Mancini, la cui esplosione nel giro di un paio di mesi è stata un’autentica sorpresa, ai vari Brocca, Brunetti, Tommasino, Spaccazocchi, Malshi, Paszynski, Pensalfini, Pambianchi, Roberti, tutta gente insomma che, grazie a Mosconi, ha avuto la possibilità di affacciarsi da quest’anno al calcio che conta. Non va ovviamente dimenticato il ruolo fondamentale svolto dagli allenatori delle formazioni giovanili, a cominciare da Alberto Rondina, tecnico della juniores, per il lavoro nella crescita di questi ragazzi.

Ultime. Il neo acquisto del Fano Urbinati si è presentato martedì alla ripresa in gran forma e pronto per dare una mano alla squadra. Tre o quattro giocatori sono invece rimasti a casa con l’’influenza, mentre Broso e Capezzani, ancora alle prese con gli infortuni, hanno svolto un lavoro differenziato.

sil.cla.