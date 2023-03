"Il Fano può salire ancora Ma il merito è di tutti"

C’è un po’ di colore granata al Torneo di Viareggio, in corso di svolgimento, non solo grazie al portiere Andrea Tommasino, ma anche con l’ex club manager Rino D’Agnelli il quale, risolto il contratto con l’Alma Juventus Fano, è stato subito ingaggiato dal FC Mavlon, formazione nigeriana al suo debutto in Italia che proverà ad emulare l’impresa dei connazionali dell’Alex Transfiguration, finalisti nel 2022. Non è, per lui, la prima volta che succede. "Ho lavorato due anni in Africa – dice Rino D’Agnelli – e seguo da tempo il Torneo di Viareggio, per cui in questa edizione mi hanno chiesto di organizzare dall’A alla Z, staff tecnico italiano compres, la partecipazione di questa squadra". I nigeriani hanno cominciato bene rifilando un 3-0 agli spagnoli del Jòvenes Promesas e ieri se la sono vista col Bologna. "Ci sono tre o quattro giocatori molto interessanti, tutti 2006, sui quali hanno già messo gli occhi diversi club di Serie A con Udinese, Torino, Fiorentina". Una bella ribalta internazionale. "Vero, ma non ho bisogno di visibilità, visto che da oltre 20 anni faccio questo lavoro". Pur da lontano, Rino D’Agnelli non manca di seguire le vicende del Fano, dove è stato per quasi otto mesi. "Io credo che il Fano possa scalare ancora qualche posizione in classifica in queste ultime giornate perché il gruppo è forte ed è cresciuto alla distanza. Mi fa piacere che, finalmente, il presidente Russo si sia accorto di questo, ma non capisco però come Russo possa attribuirsi tutti i meriti – continua l’ex club manager granata – in quanto credo che i meriti vadano distribuiti equamente tra tutti quelli hanno lavorato sodo a Fano tutti i giorni. I risultati raggiunti, sportivi ma anche organizzativi, sono sotto gli occhi di tutti e nessuno potrà toglierci o negarci il lavoro fatto in questi mesi per riportare l’Alma all’attenzione non solo dei tifosi, ma di tutta la città. La riabilitazione del presidente Russo agli occhi dei fanesi, dopo il brutto campionato dello scorso anno, è merito di tutte, e sottolineo tutte, le componenti della società". Rino D’Agnelli non dimentica nessuno: "Saluto con affetto tutti coloro che al Fano hanno lavorato al mio fianco e i tifosi fanesi, impagabili, che ci sono stati sempre vicini in ogni situazione bella o brutta". Intanto la società per il derby con la Vigor Senigallia, in programma tra due domeniche, sta organizzando la "Giornata del Cuore Granata", ma di questo ci sarà tempo per parlarne.

s.c.