Il Fano resta in agguato: Russo medita un colpo

E’ iniziato il conto alla rovescia della chiusura del mercato che come è noto fermerà i battenti alle ore 20 del 31 gennaio prossimo con il Fano che, forse, non resterà a guardare. Il dubbio è d’obbligo alla luce anche di quanto dichiarato ieri pomeriggio dallo stesso presidente della società granata Mario Alessandro Russo. "Al momento non abbiamo trattative in dirittura di arrivo o altro di concreto, è ancora presto", ha dichiarato il patron del club di via Toscanini. Mario Russo non ha voluto aggiungere altro, ma questa sua laconica dichiarazione non significa che il Fano starà con le mani in mano in questi ultimi giorni di trattative.

È molto probabile però che di tutto se ne riparlerà dopo la trasferta di Roma contro il Trastevere in programma domenica. Si tratta dell’ultima gara prima della chiusura del mercato e dunque sarà assai utile per fare le definitive valutazioni in merito ad eventuali arrivi e partenze in casa fanese. "Io sono a Milano per lavoro – ha detto il vicepresidente Adriano Mattucci – ed è non escludo che martedì, ultimo giorno di mercato, anche il presidente Mario Russo possa salire a Milano". Un’ipotesi che confermerebbe come l’Alma potrebbe ancora fare qualche colpo in entrata. Non si tratterebbe però in questo caso di un ulteriore attaccante perché dopo gli arrivi di Nappello, Urbinati, Antonioni e Carrà, con i primi due entrati in pianta stabile nell’undici titolare nelle ultime gare, il reparto offensivo ha dimostrato di potersela cavare e supplire in qualche modo all’assenza di Padovani. Piuttosto si tratterebbe di cercare un profilo under, meglio ancora se fosse un under 2004 perché darebbe modo a mister Andrea Mosconi di avere più scelta nella individuazione dei quattro fuori quota. "Queste trattative – conferma ancora il vicepresidente Adriano Mattucci – si fanno solitamente all’ultimo minuto, nel pomeriggio di martedì quando le società professionistiche di B o C decidono di liberarsi di qualche giovane che è ormai “chiuso“ e che ha bisogno di fare minutaggi importanti. Allora noi dobbiamo essere pronti a sfruttare l’occasione. Penso che Russo faccia bene a venire a Milano. Intanto abbiamo preso a gennaio Giuseppe Carrà, una seconda punta di 20 anni che è cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e poi della Spal. Degli ex giocatori mi hanno parlato molto bene di questo ragazzo".

C’è anche il campionato e il Fano non può distrarsi. Dopo aver piazzato due successi consecutivi la squadra granata cerca il tris nella difficile trasferta nella capitale su di un campo, quello del Trastevere, che è sempre stato finora ostico per i fanesi.

I tifosi granata che vorranno seguire la squadra nella trasferta a Roma potranno acquistare il biglietto direttamente al botteghino del Trastevere Stadium (via Vitellia 50) domenica 29 gennaio dalle ore 13 alle 14,30. Il costo del biglietto sarà di 5 euro, gratis per i ragazzi fino a 12 anni.

sil.cla.